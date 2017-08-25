581万人次参与腾讯“小朋友画廊”公益活动，从火爆到质疑为何疯狂刷屏？

腾讯“小朋友画廊”公益活动，为何疯狂刷屏，作者分享了自己的一些见解。

8月29日早上，朋友圈被腾讯公益的一个“小朋友画廊”一元购画的活动刷屏了，朋友圈中无插队的接力下，超过1500万捐款，超过581万人次参与，这种“社交+公益”的力量，厉害了！

活动共收到捐款超1500万，从快速引爆到各种质疑，社交平台让公益成为人人可以触及的爱心力量，但同时也需要更加透明的机制。

活动看起来并没有那么复杂，单纯从创意性上讲也没有什么独特之处，正因为没有太多附加，好像这个活动更真实的呈现给受众，你打开了，也就被触动了。

这就是社交的力量，这也是公益的力量。

刷屏参与购画的人群基本都是发自内心希望帮助到那些自闭症患者、脑瘫患者、精神障碍患者、智力障碍患者等，通过一个H5的募捐活动，激发了更多人的善念，这个很可贵。

我有私下问内部人士，有没有使用KOL扩散、或者腾讯的广告资源投放等，对方回答说是自发引爆，没有任何资源参与。

那么我们就分析一下为什么可以快速引爆？

第一、玩法门槛要低： 一元做公益。

一元做公益。 第二、制造专属参与感：引入个人姓名等标识增加参与感。

第三、让爱扩散：激发用户全社交分享的心理，朋友圈、微信群令这张图、H5无处不在。

第四、好内容好产品的基础：这些画作是一些自闭症患者、脑瘫患者、精神障碍患者、智力障碍患者创作，36幅画作中你会看到童真、幻想、热情、希望等等，甚至作者的声音也会触动参与者们，作者与画作形成的反差感让更多人觉得自己应该做些什么……

第五、信任背书：因为有腾讯公益的品牌背书，在社交中引爆大大提升了信任感。当然捐款的数字并不高，1元起，所以这一条不算最重要的。

第六、人人公益：成为新的引爆点。

公益不一定需要大额的捐款，如果能够调动更多人参与，每个人1块钱、2块钱，也能产生巨大的效应，当然还有一些公益活动并非以捐钱为目的，参与运动也可以捐赠，通过“自身行为改变+企业赞赏”形式完成公益，通过社交平台撬动爱心裂变传播，是个好事情。

这个活动火爆之后，迎来一大波质疑，比如很多人质疑自己捐的一块钱去哪儿了？是到了腾讯还是去了那个NGO组织，为什么没有到那些孩子手中？

所以后来腾讯公益也做了回应：

1块钱看似很少，但是581万人次参与后就变成1500万的捐赠，当然会有质疑，平台方要怎么完成公开透明，让每一次的引爆有更好的结果，才是最重要的。

公益这些年在中国大起大落，我参与过很多公益活动，也见证了一些公益组织的发展，还有很多热衷公益的爱心人士，不求回报的奉献，初心还在，公益致远，我很希望有更多的爱心人士、机构组织、企业单位参与进来，释放你们的能力，比如你的公司是做大数据的，能否用数据的力量推动公益，比如你的公司是做物流货运的，送货车上也是流动的公益平台。

支付宝的蚂蚁森林、腾讯公益的小朋友画廊……这些公益活动都将成为经典。

很期待下一次公益活动的刷屏，我们一起刷起来！

#专栏作家#

魏家东，微信公众号：weijiadong2013。人人都是产品经理专栏作家，品牌营销专家，《极限挑战》第三季推广总策划。畅销书《数字营销战役》、《借势》作者，北京航空航天大学特聘教授、北京大学EMBA授课导师，国家级营销师，省级作家协会会员，WeMedia自媒体联盟成员，曾任乐居生活CEO、微信海COO，写过多部文学作品，现专注于数字营销领域。