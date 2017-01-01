张亮：腾讯公益为什么能刷屏？

你被“小朋友”的画作刷屏了吗？

昨天，深圳市爱佑未来慈善基金会在微信公益上的活动，刷了很多人的朋友圈，很多人都看到了这样的朋友圈分享：

今天就来聊聊。

人性

其实，人性是个很好玩的东西。

你或许会在线上的公益活动中去捐出一些钱来资助你从未见过的陌生人；但你可能很少会理会路边衣衫褴褛的乞丐；你或许会在线上的某个社区指点江山、夸夸其他；但你也可能是一个长期坐在电脑前并不与其他人交流的宅人。

我们眼中的你，和实际的你有差别。

公共区域的我和私密区域的我也不一样。

这是天经地义的事情。

多赢

好了，公益这件事儿，本质上是优势群体对弱势群体的善意表达。

也就是说，哪怕一个人，天天敲着键盘诅咒着万恶的资本家，让他买不起北上广的一个厕所，但他也可能会被路边的野狗野猫打动愿意每天少抽一包烟去喂养一下饥肠辘辘的动物，甚至有可能会领它们回去出租屋里照料。

人性本善，所以一切能够打动人心的弱势群体的事件，都有可能激发我们作为优势群体的保护欲。

但是，公益一旦走向了公共平台，其实和其他在公共平台里大肆宣传与表达的东西，就没什么差别了。

公共平台的公益，其实戳到你的就是让人知道「我」具有「乐善好施」的特质。

并且，只要参与的成本足够低，那么就会有大量的人参与。

换而言之，公益借助了社会化平台的群体效应放大了自己的声量，而参与公益的群体则借由公益事件来展示了自己的善意，同时需要救助的群体也通过公益组织和参与公益群体的双赢，而获得了帮助。

这是一个多赢的局面，非常好。

Key Point

实际上，这种活动，是互为借力的案例。

借力这件事儿，亮哥在得到精品课里说过了，向人、向事儿都可以借力。

借力的目的就是为了成就自己。

在公益活动的案例里，所有参与者都因此而得益。

而类似的传播事件的关键点，其实就那么几个：

需要在一个公共的场所 需要人们作一件正向的事件 这个事件本身的参与门槛很低 传播的成本很低但回报很高 所有人对这件事情有高度的认同

你会发现，只要你能够在设计活动时考虑到上面说的这些，活动就有引爆的机会。

类似的传播事件中，脸萌、Flappy Bird多年前的引爆点是「有趣」，足记、网易云音乐的引爆点是「品味」等等。

一旦和个人形象挂钩，很多事件就容易引爆，剩下的是时机和运气问题，但至少方法是对了。

而且，因为参与的多方，并没有因此而付出大量的成本，所以反而能够带来强烈的效果。

启发

说到这里，我想已经不需要我来总结了吧。

不过，再总结一下：

公益事件刷屏，本质上是一个平台向用户，用户向平台双向借力的过程展现； 对于大多数想要引爆社交网络的活动而言，必须做到低成本、高收益、强共鸣。 社交网络中人们更愿意参与能够完成自我表达和自我展示的事件。

希望对你有一点小小的启发。

#专栏作家#

张亮，微信公众号：zhangleo1983，人人都是产品经理专栏作家。知乎大V，互联网从业者；《从零开始做运营》作者。聊产品聊运营，偶尔深度。分享一切有益有趣的内容。