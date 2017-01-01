头条挖墙脚、知乎有想法，但都在“平庸化”

头条挖墙脚、知乎做想法，知乎与头条的战争悄悄开始。

今日头条不一定是当下最具有进攻性的互联网公司，肯定是最会挖角儿的平台。

“微头条”不断吸引明星、企业家入驻，给予首页的大流量分发，撼动了微博最宝贵的大V资源。今年5月爆出，“火山直播”以2000万入驻费挖走“快手一哥”MC天佑。8月底爆出，“悟空问答”签下300多个知乎大V，据说一年给的外快是20多万。

高薪挖人的确能剩下一大笔广告费，今日头条的底气在于信息流广告的丰厚收入，以及一路开挂的估值。在众多资讯端及浏览器联合绞杀下越发强大的头条，已与微博彻底交恶；而孵化了近一年问答产品也获得首页重点推荐，笔者有历史迷朋友在知乎是小透明，但在悟空问答收获不少点赞和评论，做头条问答激情唤醒了。

很明显，头条与知乎之间争斗才刚刚开始，而这两个产品的“互鉴”、产品改进也很有意思。

一、两个逻辑迥异，不同圈层的产品竟然能怼起来？

今日头条从草根自媒体流量红利起家，一直到2017年年初，头条产品大改版，在首页把“关注”放置在“推荐”之前，才逐渐摘掉内容low的帽子。尽管张一鸣坚信，算法是没有偏见的，但是人们注意力跟着“大V”以及关注对象走，远远比机器推荐来的高效。

（左图首页显示其实是“关注”而非“推荐”，并且在首页中加大了悟空问答的流量推荐）

但知乎上线初定位于知道2.0版，最早核心用户程序员及IT人士，继而拓展到各个行业的专业人士及大学生群体。随着知乎用户突破千万级之后，能提的问题大多可以搜到答案了，目前涌现出的问题要么生僻琐碎，要么是跟热点；而回答门槛也越来越低，而深度分析也不如爆照及段子条四两拨千斤。“知乎精英”不得不承认其质量稀释已处常态，并非说今日头条挖走300多个大V之后才突然水化的。

今日头条是一款移动端的Push产品，而PC端更多便于内容编辑的后台，并没有啥流量。但知乎从一开始就是为坐在电脑前的上班白领服务的，问答模式往往都是用户主动搜索问题或寻找问题答案的，在PC站点的阅读效果、鼠标点赞、键盘输出方面的体验明显优于移动端。

在平台变现模式上，今日头条是信息流广告模式，基本是靠向B端企业主收费；而知乎的“市场”中的Live、书店、付费咨询等均是直接向C端用户收费。向用户收费能保证用户免收广告打扰，但平台的抽成是细水长流，远不及广告模式躺着收钱来得快。

今日头条的内容矩阵在“资讯+泛娱乐+问答”不断扩张，在用户日活数和数据上还有相当的增量空间。知乎至今艾瑞指数其安装量不过3500万，但用户优越感始终俾睨群雄，在8月29日“如何看待300多位知乎大V被挖传言”问题中，赞数最高的回答完美彰显“逼乎”范：“感谢今日头条帮知乎净化环境”。

（日活数据对比来源艾瑞App指数，这样粗暴的对比并不合适，但能突出今日头条的优势在流量，而知乎的优势是质量）

二、知乎的新杀器——“想法”，社交化看起来很美

头条挖人行动早就根据所需兴趣话题进行锁定并逐一对接了，只是现在才被热议，这么多大V停更，知乎不可能没有防备。有人会说几百个大V走并不要紧，但这忽视大V的榜样作用，想想微博此前一直是小米粉丝营销的主场，如今小米的高管均转战今日头条。8月21日上线内测的知乎“想法”产品，一度被解读为对标微博的。

在长而深度内容深耕的知乎，运营起“想法”肯定是驾轻就熟；知乎创始人周源、COO张亮也亲自上阵“想法”，与关注者频频互动；反观今日头条要做问答要想由浅入深，难度更大，只能借外援。

想法所带来的问题是：

“想法”对知乎的意义更多强化KOL与粉丝之间互动频次，并让用户更长时间的停留在知乎内。知乎所面临的两难是：不能一下子放开测试的闸门，否则知乎的高质量内容将进一步被碎片化、水化；而对中小KOL来说，想法活跃度还不如朋友圈，能否忍受寂寞坚持玩下去也是一个问题。反观今日头条进军问答，更多了一股光脚不怕穿鞋的魄力，任何一点点改善都能超出用户体验的预期。

让知乎铁杆的忧虑的是，“想法”会不会沦为第二个微博；但想法无疑是知乎从问答社区转向移动端社交的重要举措，社交产品曲高就必然和寡，没有活跃度就死了，平台为了用户活跃度很难克制不去做UGC。

阿星倒是觉得“想法”并没有机会做成微博，微博的公共开放性优于其他移动产品，更适合企业或明星做SNS营销，大V正式的发声依然会首选微博；并且微博可大肆做短视频及直播等一切泛娱乐内容，知乎很难放下高冷的矜持。

三、产品特色模糊，意味着走向平庸

与知乎做问答是解决专业问题出发点不同，今日头条做问答更多出于满足用户的猎奇。运营头条号的朋友就会发现，带问题的标题总是比肯定句式更容易获得系统推荐。头条的问答模式之所以能够受重视，在于其改变了自媒体发文、读者评论的阅读模式，把用户参与度和创作门槛进一步拉平；据阿星观察，能在评论活跃度上与今日头条媲美，或许只有跟帖文化深厚的网易新闻了。

（知乎问题偏知识，头条问答偏猎奇，汇入了短视频，但二者的界限越来越模糊）

今日头条内容运营的厉害之处是在新闻、微博、短视频、直播、问答等多种产品形态之间做流量勾兑，既可以孵化出单独的App提升集团估值；又能在移动端上形成一个超级“混媒体”。

但这也是头条的软肋，前文已指出今日头条首页内容更多是“关注”者放出的内容，这是“千人千面”的效果不佳的曲线救国。但今日头条转向通过“跟人”形式来生产内容，大V都进场了，原先在平台上耕耘的中小V自媒体也能得到流量推荐被压缩锐减。

再加上今日头条只能以“内容”实现BAT之外另一极的野心，它什么都做，最后可能臃肿的什么都不是。除了以上说的问答社区和微博外，头条还有导向站外搜索、商城，头条树敌越来越多，我在想头条接下来还会不会挖豆瓣的大V。

反观一向“阳春白雪”的知乎除了自身知识含量稀释，娱乐化氛围加剧，其最大的问题可能不是引入碎片化“想法”增强活跃度，而是如何留住一批平台孵化出的大V，以及在知乎圈内保持高频活跃度的高学历“老粉”。

正是由于碎片化内容加剧，其他产品都上线属于自己版本的朋友圈时，才凸显出知乎以问答来鼓励高学历人士生产深度内容的价值。

聚集了最能写、认知盈余度最高的知乎究竟有多厉害？可能完全超出你的想象。

以今年3月份刷屏的“学区房”为例，阿星注意到第一篇关于学区房的10万+，是某高校公众号全文转载知乎网友@江左士人关于“北京高房价是否透支年轻人的创造力和生活品质？”赞数最高的热帖。这篇批判北京房价的帖子引发关于买房讨论的蝴蝶效应，让今年学区房的房价在一片哀叹中又翻了番，是不是很吊诡？

（类似的知乎神贴还真不少）

知乎产品的点赞排列机制为很多自媒体精准分辨出了大众传播的G点所在，在高知用户主动输出内容上，完全甩出头条几条街。很多自媒体、营销号都在知乎上扒内容或进行洗稿，知乎内容作为天然内容库，免不了为他人作嫁衣的命数。

而忙于做知识付费及信息流想法的知乎，在问答社区上运营的传统优势品类上并无出色突破，知乎问答模式是用户回答的越多，邀请相关回答相似问题就越多，比如笔者偶然有篇共享单车的帖子被点赞过千，后台里邀请我的233个问题中绝大多数是关于共享单车，很多是重复的。

除问答之外的另一内容重镇“知乎专栏”，网友之间的点赞才会呈现在首页，而在内容生产者的流量推荐上，知乎与头条相比又落后不少；笔者很多优质内容几乎无人问津，无聊八卦占据上风，那些生产优质内容的用户活跃度下降是必然的。老的大V受利益诱惑被大量撬走，而新大V培育相当缓慢，这或许是知乎最大的困境。

最后的话：

所谓的“时间战场”是最坑爹的奇葩理论，从以往“各做各的”，做出最有标识度的差异化产品；再到如今各个产品扎堆上线信息流内容、做问答、做直播，把精力放在互抄，及新业务的扶持上，最终产品固有的特色被消磨，原先指望延长用户时间盘算，最终可能让大量用户因中长尾核心生产者的离开而大批流失，而这些产品越来越大、越来越像时，用户只愿更蜷缩在微信里，连打开他们的欲望都没有了。

#专栏作家#

李星，公众号：靠谱的阿星（ID：lixingo2o），人人都是产品经理专栏作家；靠谱汇创始人。

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