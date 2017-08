中国互联网公司里的“清华帮”

本文章为转载,来源:老道消息。

文章实在让我热血沸腾,不仅文笔,还有各位互联网大佬的故事。

…………………………………………………………………………………………

1998 年的清华大学,9 号楼一层的男生宿舍和 7 号楼二层的女生宿舍之间拉起了一根网线。网线的这一头的周枫,那一头是庄莉。

这根网线除了让两人不出宿舍门,不花电话费就能互诉衷肠,还让清华大学男女宿舍都连上了计算机系开发的校园 BBS,酒井(9#)BBS。

这是一个电影《社交网络》式的场景。

不过美国是个反智的土鳖国家,姑娘们喜欢的是派对之星,胸肌紧凑,家世高贵的 Winklevoss 兄弟。高智商的犹太技术天才却被视为猥琐的 Nerd 。所以扎克伯格在哈佛无人问津,只能在波士顿大学的妹子面前寻找存在感。被甩之后愤而开发给妹子打分排序的 Facemash 。

我们中国的校园爱情故事是不一样的,我们的校园 CP 讲究的是“第二配第一”,“班长配书记”。所以 1999 届清华特奖得主周枫就和 1998 届清华特奖得主庄莉在一起了。

两个人为了多一点私人空间,就在信号课的大实验上提前显摆了一下,拿到了两个免考名额,考试那天 9 号楼空空荡荡,庄莉就大摇大摆进了 103 宿舍,和周枫一起玩《极品飞车》。

多年以后,周枫手里拿着普林斯顿和 UC Berkeley 的 Offer,庄莉拿着 MIT 和 UC Berkeley 的 Offer ,两个人一合计,都放弃了自己手里更好的学校,选择了在西海岸的伯克利幸福地生活在一起。

当然两个人生的孩子智商也可想而知,两人朋友圈晒娃的日常的画风就是“哥哥用JavaScript给妹妹做了个画板程序,妹妹用这个程序画了个哥哥”。

技术圈提到神仙眷侣就是霍炬西乔,很多技术博客很喜欢写他们俩,但是提过周枫庄莉的不多。

如果要做一个神仙眷侣的排行,有道 CEO 加前猎豹 VP、蔚来汽车 CTO 的组合,至少从“行政级别”上来看,要排在霍炬和西乔前面。

在这对神仙眷侣面前,计算机系有两个人是自卑的,一个是睡在周枫下铺的许朝军,一个是隔壁 105 的王小川。

01

许朝军自卑是因为穷,学计算机的,买不起电脑。

他在画着键盘的纸板上练习打字,一打听,另一个“睡在他上铺的兄弟”,机关大院出身、北京四中毕业的胡琛,早在初中的时候就在 Apple II 电脑上编程。他父亲的单位里有中国第一批进口的 Apple II 。

从小地方考到清华北大的学霸,很容易怀疑人生。李彦宏如此,许朝军如此,王小川也是如此。

在成都七中砍瓜切菜的奥赛冠军,一考就是全班倒数第四,心理落差可想而知。

那时候,王小川和许朝军举头三尺,除了可以看到周枫和庄莉这一对神仙眷侣,还有一个颜值和成绩一样高的小伙子周杰,一个成绩和颜值一样高的姑娘胡宁。

所以千万别信王小川说什么清华计算机突然五年改成了四年,自己梦寐以求普林斯顿,但是申请来不及了。五年改四年又不是就你一个,人家周杰还不是去耶鲁跟美国总统们做校友了,胡宁还不是申到了计算机第一牛校 CMU 。

互联网泡沫破灭后,马云曾经去美国找钱,在耶鲁大学一间偏僻的教室里做过一次小范围的分享。周杰在下面听了马云颇具煽动性的演讲,觉得这个人真是口才好,但是并没有被马云的梦想洗脑。07年之前浙江大学本科都不稀罕去阿里,更何况堂堂耶鲁。

2005年,胡宁和周杰在 Google 重逢了。

直到 2005、2006 年的时候,清华计算机 1996 级同学们的命运,周枫、庄莉、王小川、周杰、胡宁、胡琛、许朝军。他们之间还没有什么差异,在 Google,在搜狐,或者自己搞个小公司创业,大家都是靠本事吃饭的,每个人都有光明的前途。

也是在 2005 年之前,清华计算机 1996 级的同学们,还普遍存在一种错觉,就是百度没有那么厉害,有资本扶我起来试试我应该也能行。

百度背后,技术上扛鼎的是他们在北大的“友系”,雷鸣、刘建国、徐易容、陈华都是北大计算机系出身的。而收了很多调剂生的北大图书馆系并不入他们法眼,李彦宏的同班同学里面,后来最出名的就是在内蒙古颇有能量、明天系背后的女人周虹文。

1999 年,北大计算机系的“酵父”李晓明教授开始拉着学生们做一个供内部使用是搜索引擎“天网”项目。

参与这个项目的人,雷鸣和刘建国去了百度,成为了创始员工。陈华接手负责天网项目,毕业后辗转创办了“酷讯”,酷讯给联创策源等投资人画的大饼也是做下一个百度。

2005 年,百度上市之后,股价一飞冲天,所有人都看到了搜索是个大金矿。另外一个大金矿是游戏,盛大的成功,陈天桥的首富身份都证明了这一点。

丁磊比一般人看到得更早。2003 年的那个冬天,网易刚刚恢复了元气,丁磊在五道口想要招兵买马,他在纸上写下了几个名字。一个是周枫,丁磊是懂技术的,他看到了周枫的 paper 《P2P系统中的近似对象定位和垃圾邮件过滤》,就要要找他来做邮箱和搜索引擎。

丁磊发出的邮件只有一句话,“我是网易的丁磊,找你有事儿”,被当做垃圾邮件过滤掉了。但是丁磊和周枫最后还是联系上了,周枫伯克利毕业之后即刻启程回国,成了网易的一员大将。

纸上另外一个名字是姚勇。

姚勇是王小波的外甥,他读的是和朱镕基总理一样的电机系,但是毕业之后留校当了“网管”,管着学校蜗牛一样慢的网络,还有机房里面一排排他舅舅生前梦寐以求,但是舅妈李银河就是不让买的486电脑。

王小波死之前过的最后一个春节,就是和姚勇一起在院子里放的鞭炮。去世时李银河不在身边,两个人又没有孩子,姚勇执子礼送终。

姚勇到清华大学后留了一头长发,留校后又成了“水木年华”的第二任主唱,一开腔就能把全校的女生迷得不要不要的。后来因为身体原因,受不住舞台的音响,开始在互联网行业创业。

丁磊要找他来做游戏。但是姚勇完全不知道丁磊是谁,直接拒绝掉了。两年后马化腾也来找他做一款游戏,需求简单粗暴,抄袭劲舞团,就叫《QQ炫舞》。

姚勇是个文艺青年,为五斗米折腰做了一段被人骂的游戏,面子上很挂不住。所以就发了个博客,说以后不给马化腾干了。

他独立创业折腾了七八年之后,发现另外一个姓姚的人在腾讯做出来了《王者荣耀》,游戏市场上只有网易和腾讯两家才能挣大钱。

02

程一笑做 GIF 快手之前,是点点和啪啪的忠实用户。快手的早期版本,配音的 GIF 图,从啪啪身上学了很多。

那个时候许朝军是创投圈的大明星,李开复老师的心头好。程一笑是在天通苑排队买煎饼果子,启动资金只有 10 万元的纯屌丝。

许朝军那个时候在创投圈不红都不行。从辈分上来讲,许朝军是门户网站一辈的人。是那个圈子里唯一的80后,这个背景无论用产品圈粉还是用故事圈钱,so easy,和创新工场的那些创业小鲜肉竞争属于降维攻击。

隐患也在于此,许朝军出来创业太晚了,2010 年底,冯鑫、王峰、李想、庄辰超、徐易容、陈华、王兴都打了好一阵子秋千了。他才刚开始升级,走的路和王兴五年前一样,做社交,Copy2China。

但是王兴没有停留在五年前。饭否被关闭这样的飞来横祸后,王兴画过两张著名的图。一张是社交的演进路线图,一张是整个互联网商业模式的路线图,然后这位胡建人坚定地放弃了社交切入了交易,去做下一代的阿里巴巴去了。

2007 年,王兴几百万美元把校内网卖给了千橡。发表感言的时候,引用了一段丘吉尔的名言,

“This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”