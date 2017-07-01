如何「系统化」地建立自己的一套「知识框架」？

在碎片化时代，如何系统的获取知识呢？文章分享了系统搭建个人知识框架的一些方法，希望对你有益。

很多人，每天刷微博，刷朋友圈，关注各种大V公众号，每天源源不断地接受各种碎片化知识的冲涮，对新鲜时事热点都能说出个一二来，各种泛泛而谈乍一看以为自己“懂很多“，实际然并卵。所有没有系统化地纳入你的知识体系里，能为你所用的知识，都是“伪知识”，并没有多少价值。

我们常常会听到一些朋友会这样问问题：我想系统化地学习市场营销，应该如何入手呢？这里面讲的「系统化」指的就是关于市场营销这一个行业完整全面的知识体系。问题背后的目的指向非常明确，就是希望自己能全面弄懂市场营销方面的知识，最终能够实际运用起来，为我所用。系统化其实就是一个：画点，引线，构面的过程。

在实际的学习过程中，我们应该如何去构建自己的知识体系呢?下面分几步，谈一谈我的做法

了解术语

想要切入一个全新的领域，行业术语是第一个要解决的”拦路虎“，这点就犹如学英语时需要积累的基础词汇量一样。行业术语通常上是这个领域的基础常识，能迅速解释、说明某种定义，减少行业沟通成本。它是画点，引线，构面的过程里一个个最底层的知识点。

拿篮球领域与营销领域举例：

在篮球领域里：挡拆、二步半，拉杆，干拔等等就是这个行业里的一些规则和定义，也就是专业术语 在营销领域里：STP、4P、CRM、定位等等就是从业者必须牢记在心的专业术语。

迅速理清楚各种陌生的术语，我通常是用这二种方法：

选择一本行业基础性的启蒙性教材比如《营销管理》，在阅读的过程中不求弄懂整本书的核心。只求弄懂里面的形而上的专用术语是什么意思、有那些含义就好。 利用好百度百科和维基百科，基本上所有的专业词汇都能在上面找到注释与含义说明。我的习惯是进入一个新领域只要是理解不了的术语，都会迅速拿到搜索引擎上去检索，绝不拖延。坚持这个习惯能让你短时间内迅速丰富自己的“点”。

建立脉络

在大致理清该领域基础的术语了之后，心智里会对该领域有大概的“感觉”雏形。这时候就可以通过建立脉络来慢慢“梳理”该领域了…..

拿明史来举例，“梳理”该时期的历史时可以以「时间线」为纵轴，再从不同角度描述该时期的书为横轴面切入，从不同的角度深入去理解，弄清楚在这个时间节点上，发生过什么大事，有那些特点，标致性的人物、作品有哪些等等。

建议以X、y轴画一个图表，X轴表示书本节点，Y轴表示时间节点，每读一本书整理出其里面的事件，在X、Y交汇处做个标注点，一系列的书读完后，这个图表也一目了然地“丰满”起来了，在完成这些之后你会对该阶段这里发生什么事，产生了什么样的影响牢牢地记在脑海里了。而且清楚事件与事件之间都有相互/因果的关系，非常便于实际运用时“关联记忆”的即时提取。

备注：蓝色的点代表事件

找出兴趣点——深挖

一个领域没有人能做到百分百掌握，建立好脉络之后，你可以选择其中最感兴趣的”部分”进行继续深挖。

比如，在研究市场营销的时候，你对从众的”羊群效应”十分感兴趣，那你可以找到相关的《乌合之众》《集体行为的逻辑》等等进行深入研究。要知道学习的本质是建立联系，通过二种不同的概念/观点进行联系产生新的东西，不断裂变，不断关联，碰撞出新的火花。这才是学习的目的。



备注：红色的点代表要【深挖】兴趣点

我们在理解/建立一个新的观点的时候，可以模拟两人对话的场景，假设要向对方输出该观点，然后再站在对方的角度提出相关疑问，再去尝试去解答。这个方法非常好用，一来，它能重复加深记忆，二来，它能挖掘出新的问题，尽可能地穷尽新的有意思的知识点。

建立联系

备注：联系即打造事物与事物之间新的连接路径，突破人固定的思维禁区。

学习的本质是建立联系。什么是联系？比如，物价上涨了，你会想到供求失衡，你会想到“炒作”“垄断”等等，建立的联系越多，就越能从不同角度解释事出有因，以前有的困惑也会慢慢地消失，这就是联系的力量。

在建立联系阶段，当你学习一个全新的概念的时候与之相关的其他概念也会慢慢潜入到脑海中被激活，比如读营销书《定位》的时候，会涉及到与《社会心理学》相关的知识产生交叉，这时候你又会想去了解社会心理学相关的内容。这时候你要牢记二个点：

带着问题去阅读。多问自己一个为什么会这样?你可以去翻资料、查百度等等试着解决他，但是最后还是要再回归到相关阅读主线上，不能做无头苍蝇。其次，慢不要紧，要牢记你是为了弄懂这个领域的知识而读书，而不是为了读完这本书而阅读。 做好笔记。搭建知识体系的过程中，要“聪明”地利用好笔记这个东西。建议大家可以这样搭建自己的笔记系统，笔记分三类：

点（收集）收集所有你认为有用的素材，可以是图片、文字、新闻等零碎的信息

线（完善概括）定期整理第一点上收集到的素材（包括：丰富、完善、整合等）

面（小主题/归档）将第二点完善概括好的素材进行大主题树归类，如时。



在这个高度碎片化的时候，所有的零碎信息只有经过这样的预处理，融入相关主题里才有价值。你的笔记应该是你大脑处延的另一个文字知识体系。

拓展和应用

最好的学习方式是“教授”他人。把你学到的知识梳理出来，用文字，演讲等方式传递给别人，是一个知识强化的过程。因为要精彩地表达出来观点来，需要你真正地内化了这部分知识，并且必需有条理、有逻辑地处理过才能在信息传达的过程中不至于让信息过多流失。

这个过程就是不断强化知识烙印的一个过程，也是知识“用”起来的一个过程

还有一点就是：学习本身产生不了价值，学会了，把“内容”通过不同的方式（工作、教授、书写）输出才有价值；也就是，“你想再多也没用，你的价值最终体的是你做了什么。”

#专栏作家#

Allen，个人微信：qq1186974614，伟朋投资行业分析师，欢迎交流。





