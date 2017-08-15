CNNIC：少儿英语线上教育市场火热 AI技术驱动教育产业升级

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，中国在线教育用户规模达1.44亿，较2016年底增加662万人，半年增长率为4.8%；在线教育用户使用率为19.2%，较2016年底增加0.4个百分点。其中，手机在线教育用户规模为1.20亿，与2016年底相比增长2192万人，增长率为22.4%；手机在线教育用户使用率为16.6%，相比2016年底增长2.5个百分点。

少儿英语在线教育市场迅速发展。2016年以来，以VIPKID、哒哒英语、51Talk青少英语等机构为代表的线上品牌英语培训机构迅速占领市场，新东方、学而思等传统线下机构也都纷纷加入布局，在线少儿英语培训市场呈激烈竞争态势。其中，一二线城市因为经济水平较高、父母教育观念较先进、互联网科技较发达等原因成为在线少儿英语教育的主导消费群体，未来三四线城市发展空间较大。

人工智能技术驱动在线教育产业升级。2017年人工智能教育产品陆续问世，从沪江网的“Uni智能学习系统”到学霸君的“高考机器人”，再到英语流利说的“AI英语老师”，人工智能技术开始进入和影响在线教育。目前，人工智能技术在教育领域的落地场景主要包括语言类口语考试和智能阅卷、自适应学习、虚拟学习助手和专家系统，基本覆盖“教、学、考、评、管”全产业链条。部分在线教育平台通过引入人工智能技术提升服务效果，采用技术引流与直播课程相结合的形式吸引用户付费，另一部分技术导向型企业则利用技术输出的形式与体制内学校合作，将人工智能运用于口语测评、智能评卷等场景，商业前景向好。





