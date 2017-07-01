为了区区1000元出卖裸身照的女大学生“裸贷”事件，95后成为手游玩家“氪金”最多人群，《人民的名义》等“又红又专”剧种一反常态成为95后的热捧对象……

他们是一群从来没有体验过父母辈拮据童年和苦难、一睁开眼就是繁荣世界的95后，他们是“性格鲜明、优缺点都被无限放大”的“Z世代（Generation Z）”（出生于1995-2012年），他们是中国历史以来最早几乎无缝对接“中国新经济繁荣和移动互联网络勃兴”的“小粉红”们，他们已经成长为对今天社会产生重要影响的特殊族群，因而得到民众和研究者的广泛聚焦。

需要指出的是，报告将这一代青年人冠以“粉红”之名。在这里，“粉红”既是一种中性表述，也可以视为对这一代青年的认可与赞赏。“红”，是因为这一代人表现出了鲜明爱国热情，以及对于主流价值观、意识形态的认可。“达康书记”这样的老干部可以成为崇拜的偶像，共青团成为“宇宙第一天团”，“那年那兔那些事儿”取代了迪士尼成为炙手可热的动漫产品。而“粉”则表达出这一代青年的个性：对于墨守成规的工作表现出抗拒，渴望创业，不在意暂缓就业，同时，习惯按需购买，冲动型消费等等前所未有的性格特质，也在这一代中表现出来。

羊晚华工中大?智慧信息数据协同创新团队一直秉持以大数据报告揭示“隐性社会主流和发展方向”、以定性定量方法洞悉“技术和人心结合产生何种化学反应”，本期的《粉红z世代——中国95后数据报告》，力图通过多个分报告呈现中国Z世代的多个层面，勾勒中国Z世代的多重面向，以此和大家一起来理解这个国家的现在与未来。

本报告既有通过微舆情词云的方式，对95后大数据进行直观的可视化画像，也有通过关键词检索，对10个最具代表性的95后典型个案的分析，对百度数据搜索指数达数万到数百万的明星人物如TFBoys、关晓彤、林允、欧阳娜娜、刘昊然、傅园慧等受追捧原因揭示，发现这些“小粉红”们 “怼”天“怼”地“怼”命运“怼”社会只不过一种“虚晃一枪”的表现形式，目的只是95年后年轻人旗帜鲜明的长啸：这些“大动静”只不过是向世人宣布他们正在走向舞台中央，向世界郑重宣告他们时代的到来。

鉴于95后群体画卷的多元性，本次研究以多个相对独立报告对这个独特群体进行了探索和分析。

报告一对95后大学生创业现状进行了调研。虽然77%的人觉得团队合作很有意义，但86%的95后大学生非创业者认为创业是很难成功的。原因是：大学生创业者缺乏必要的人际关系（占85%）、必要的创业资金（占77%）以及缺乏相应的知识或专业技能（占69%）。对于财富观95后大学生创业者则表示出多元和弹性：比如他们更愿意享乐型消费，更愿意把生活费投资到股票、期货、基金等风险较大的产品上，40%的95后大学生创业者都不愿随大流，更愿意赌一把并设立了自己未来的清晰规划。

报告二则关注95后的心理健康状况。作为“421家庭”模型成长起来的独生一代，高竞争感和高孤独感两大因素集中在一起使得95后比上一代人呈现更多的心理案例。2016年最后一天，包括国家教育部、科技部、国家卫生计生委与中宣部等在内的22个国家部委甚至联合发布了《关于加强心理健康服务的指导意见》，明确提出要全面加强儿童青少年和年轻一代心理健康教育，全民心理健康服务体系也正式纳入了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。对95后大学生抑郁情况的问卷调查结果显示，56%的95后大学生样本表现出不同程度的抑郁，其中40%的95后大学生有轻度的抑郁，12%的95后大学生有中度的抑郁，4%的95后大学生甚至有重度抑郁的情况，需要指出的是，湖南大学早前针对某高校3051名新入学研究生的调查，显示轻度抑郁者为20%，中重度者7%，共总合计仅27%，包括本报告和其他研究在内的调查都是非全样本调查，故结果仅供参考，但不管怎么样，以上的抑郁数据比例都说明22部委关注全社会特别是年轻一代心理健康的重要性和必要性。

报告三则关注95后的婚姻生育价值观。随着中国老龄化步入深水区、中国人口红利的缩减和二孩政策新政，95后青年有什么样的选择和价值观？结果显示：只有72%的男生和51%的女生受访者表示自己未来一定会结婚，对未来是否结婚感到迷茫的男生的比例高达21%，女生的比例更比男生高两倍以上，达到45%！坚持不婚男生占比也有7%，女生则有4%。对于“你希望认识结婚对象的途径是什么”的回答，87%的受访者希望“吃窝边草”优先创造机会从同学或朋友关系升级为恋人，大学生对 “亲戚朋友介绍”这种方式的接受度也非常高，比例达到34%，令人惊讶。接受婚前性行为的大学生比例将近60%。相较而言，男生支持婚前性行为的比例大于女生。对社会习俗，95后的价值观也与前辈有很大的不同，比如表示会进行婚前财产公证的女性受访者比例高达40%，男性仅占28%，说明男性对于财产公证的接受度低于女性，但选择婚后让伴侣管理财产的男性比例却达到女性的8倍！婚后是否分担家务？明确表示愿意自己主动承担家务以及将心思放在家庭上的男性多于女性。这与上一代男性基本撒手不管几乎全由妻子承担家务、教育孩子的“丧偶式婚姻”则显得大大的不同。受到国家“二孩政策”的感召，受访者者选择生二胎的比例较高，其中男性中选择生二胎的比重达到68%，而女性也有52%。

此外，本研究也对95后人群进行了文献综述分析。根据一份以4000余份问卷，8.8亿月活跃用户为基数的（超过三成95后用户）数据报告中，发现一些特别有趣的结果。比如：希望在家办公或弹性办公（25%），希望创业自己做老板（25%），85%的95后愿意为兴趣花钱，最主要的花钱方向竟然是游戏（达60%），虽然投入到兴趣的资金主要来源于父母（68%），但他们愿意在网上购置各种装备（55%）、虚拟货币（40%），学习培训的只有30%等，但他们也善于把兴趣变成工作赚钱，通过打游戏变现或其它凭兴趣获得的收入，一般在1000元及以下（27%）、1001-5000元（22%）、5000-10000（19%）。兴趣给95后带来了快乐（86%）、见识/视野（64%）、成就感（56）、友情/爱情（32%）、消磨时光（31%）、健康（24%），但是只有5%的人通过兴趣赚到了钱，即使如此，仍有67%的95后表示非常愿意把兴趣培养成一项可以谋生的技能，拥有多重职业和身份的人最为95后所追捧，48%的人表示“我也想成为这样的人”，有5%的95后已成为拥有多重职业的人。

对95后进行性格分析，结果发现：因为出生时赶上了中国城镇化生活最幸福的时代，95后显得更加爱国，但95后又是一群“精致的利己主义者”，他们是“高孤独感、高话语权、高情感负担”的人，他们也是网络时代的重度依赖者。

从这些表述，我们可以下结论认为95后“在理想主义、道德感上比他们上几代人有差距”吗？那也不见得。认知神经心理科学研究成果显示，年轻人由于大脑（主要是额叶）尚未完全发育完善（与计划与自我控制等功能相关的额叶要到25岁左右才完全发育成熟——Giedd等,Nature Neuroscience,1999），因此25岁前的年轻人自我调节与控制力相对较弱，这个年龄段出现一些冲动和不当行为可能只是心智发育过程的一种特殊表现，随着年龄增长相关所谓“不当行为”自然会减少，显示出的“抑郁”等心理健康问题自然也会减少了。正如人们过去认为“Jones世代”（出生于1955-1965年）“对整个社会的构成充满了迷思和质疑”，“X世代”（出生于1966-1976年）是“失落的一代”，“Y世代”（出生于1977-1994年）是“按部就班成长、学习与生活的一代”都只是前辈人贴的标签一样，人类按照自己的发展规律一代又一代稳稳当当地在生存、发展和超越，在网络和现实世界时不时掀起“巨大风浪”的所谓“Z世代”，也不过只是在运行他们自己的宇宙法则，他们要发展和面对的未来，岂止担心“人工智能将碾压人类”这样简单，正如苹果公司CEO蒂姆?库克（Tim Cook）今年6月9日在美国麻省理工学院（MIT）对毕业生演讲时说的那样：

“我不担心电脑像人一样思考，我更担忧人们像电脑一样思考，缺少激情和价值判断的能力，无法分辨后果的严重性，做出危害社会的行为。”

看完《粉红z世代——中国95后数据报告》长达107页的研究报告，对95后，你心中的疑惑是？论断是？





