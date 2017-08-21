三级分销消亡史：环球捕手、云集微店背后是怎样的微信生态

依靠打擦边球、违反法律法规的号，注定会被淘汰，而专注于内容升级、服务升级才是我们应该做的。

最近这几天，场妹被各种各样的概念弄的有点晕。 先是李文星和 boss 直聘事件，原本以为离我们很远的传销其实就在身边。紧接着知名社交电商平台云集微店多个官方公众号被封，关于三级分销和封号的讨论又火热起来。周五，全国首列“ 我是微商 ”地铁广告来袭，朋友圈做微商的朋友强势刷了一波屏。

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热点事件背后，大家更为关注的，其实是微商、多级分销、传销目前主要依赖的平台——微信的动态和变化，是对于我们的日常生活可能带来的影响。

在场妹看来，微信的生态越来越良性，很多不和谐的因素在逐渐被清理。

微信公众平台则是告别了野蛮生长的时代，进入真正的内容升级、服务升级的阶段。

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多个账号被封始末

2015 年，微商兴起，它们通过微信朋友圈进行信息传播，获取用户，进而实现交易。

2015 年 2 月上线的云集微店是其中声势较大的一家，在 2016 年 12 月获得钟鼎创投 2.28 亿元投资。

8 月 10 日傍晚，微信使出大杀招，封杀了云集微店官方多个公众号。

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腾讯的相关工作人员的回复是：浙江集商网络科技有限公司因从事传销活动已被工商部门行政处罚，平台根据法律法规及平台规则，将永久封禁相关公众帐号，并限制相关主体公司注册其他公众帐号。

2016 年 10 月，腾讯对“ 云在指尖 ”相关公众帐号进行了封号处理。

在封号之前，咸宁市工商行政管理局发布公告称，“ 云在指尖 ”涉嫌传销一案已结案，被罚没 4000 万！

1 月6 日，拥有 700 万粉丝的公众号“ 小黑裙 SOIREE ”显示“该公众号已被屏蔽所有功能，无法使用”。

曾经创下 20 天卖出 23000 条裙子纪录的小黑裙，因涉嫌多级分销也难逃被封的命运。

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被封之前，小黑裙可以说是投资人眼中的香饽饽，著名的洪泰基金也是它的资方之一，小黑裙还获得了腾讯众创空间“ 双百计划 ”的战略融资。

4 月 6 日，公众号“ 故姐 ”因涉嫌分销被封号一个月。

目前已拥有 1200 万的用户规模的 “环球捕手”，因为涉嫌多级分销禁言一天后，于 8 月 2 日被永久封禁。

拥有雷军和徐小平的投资背书，也并没有逃脱被封禁的结局。

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三级／多级分销究竟触碰了哪些红线

微信曾发公告明确说明哪些是多级分销行为：

利用微信关系链，通过微信公众帐号实施多级分销欺诈行为，发布分销信息诱导用户进行关注、分享或直接参与。

此模式多数包装为新型商业模式、创新金融产品、互助扶贫、国家帮扶计划等，本质在于利用关系链发展人员，形成多级上下线关系，按照下线人数或者销售业绩计算盈利，与传销行为类似，一定程度上具有金字塔欺诈、庞氏骗局等特征。

包括但不限于：

通过发展人员形成上下线关系，依据下线人数、销售业绩等为依据计算和给付上线报酬。

以金融互助、贫困帮扶、代理权限等方式诱导用户滚动发展下级人员。

下线人员交纳费用或以认购商品等方式变相交纳费用才能取得加入或者发展其他人员加入的资格。

三级分销，实际上是指三级佣金，分销可以无限级，但佣金不能超过三级。

超过三级再往下，就是多级分销的模式。

传统的渠道分销也是多级分销的模式厂家发展省代，省代发展市代，市代发展县代，县代发展经销商。

那么三级分销和“传销”的区别在哪里呢？

传销是没有产品的，只是画一个大饼，以卖理念为借口，纯粹发展人头，以牟取非法利益。

是否为非法传销，不在于多少级分销，而是看“成为分销商是否收费”，“下级交费后上级有无提成”。如果答案是肯定的，就是传销。

在云集微店的营销模式上，缴纳 398 元平台服务费后，就能一键成为普通云集店主，通过自购优惠、用户 CPS 和邀请新店主得到报酬。

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在店主通过直接邀请和间接发展 100 名新店主以后，就成为云集主管，之后邀请的每一位新店主，他都能得到 150 元/位的培训费和 15 %的销售佣金；团队人数达到 1000 人后，主管就可竞聘服务商（经理）。

用户想开店当“店主”，需通过朋友分享的邀请码注册，或直接购买398元起的“素野心水保湿套装＋深层肌底滋养蚕丝面膜”产品。

从本质上来说，这是一种类传销模式，店主-主管-经理的利益结构，就是微信打击的三级分销的玩法。

环球捕手的模式同样是拉人头赚人头费用 + 下线的提成 + 自己的分享零售收入。如果是晋升经理之后，还可以跨级返利提成。

这不仅触犯了国家《禁止传销条例》，也是微信官方一直在打击的多级分销。

更早的小黑裙也是典型的多级分销模式。

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2016 年 8 月，认证为腾讯微信安全风控中心高级总监的郑立鹏发表微博称，“微信平台只允许两级（包括发展人员本身）分销模式，三级以上分销，会停微信支付功能和封停帐号。”

2016 年 9 月 12 日，微信团队再次发出公告表示将对存在多级分销欺诈，发布分销信息诱导用户进行关注、分享或直接参与行为的公众号进行整顿，对其进行限制帐号部分功能直至永久封号处理。

多级分销触犯的是微信的规则，而不是法律层面的传销行为。

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回归微信的初心

2013 年，肖尚略创立的小也香水，和雕爷的阿芙精油，章燎原的三只松鼠，都是排名非常靠前的电商品牌，是淘宝天猫的座上宾。

在淘品牌遭遇发展瓶颈后的 2015 年，肖尚略认为，解放个体的时代来临了，将来电商的方向一定是去中心化，要尊重个体的价值，让信任和分享带来价值。

于是他成立了定位于社交电商领域的移动端零售众包的云集微店。

用户体验 2017 年，微信主推小程序的生态，强调“用完即走”的，多款小程序借助社交裂变传播的方式形成刷屏。

小程序电商在这样的环境下，应运而生，对于新零售和社交电商也将产生巨大的影响。

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腾讯作为平台，当然希望通过微信可以链接社交关系和消费者行为，只是不希望社交关系被第三方利用，以简单的赚钱的方式。

利用三级分销等方式去使用微信的关系链，可能对微信的整个体系造成损伤。

云集微店和有赞小程序都是很有意义的尝试，都是基于微信生态的有价值的补充。

回到新媒体人日夜耕耘的微信公众号，千万不能抱着侥幸的心理去尝试多级分销等玩法，下一个被封的可能就是你。

6月份的大规模封号事件，和7月份每周关于色情低俗、冒名侵权、诱导分享及诱导关注、欺诈、违法等公号处罚的公告，到今天云集微店等多个平台被封禁， 其实更像一个提醒，提示我们一起去维护微信的良性生态。

依靠打擦边球、违反法律法规的号，注定会被淘汰。 而专注于内容升级、服务升级才是我们应该做的。 内容和服务真正有价值的时代其实就在眼前。

作者：场妹