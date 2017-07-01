知识付费？各位老（shang）师（ren）教给我的道理

知识付费，是你被各位老师所欺骗，也是自己的自我欺骗。

知识付费这几年一直很火热，几乎渗透到各个领域，我也在此花了好几千，相信像我这样的人也不少。

前几天回顾购买课程的这段时间，想想我花费这么多时间精力在这些课程上到底值不值。好像并没有像宣传的效果这么好。我的生活品质大大提升了吗？我的工作加薪了吗？我的旅游梦想实现了吗？

仔细看看买的这些课程，都大同小异，都是关于时间管理，高效工作，阅读写作，和一些职场入门，价值并没太大。

题目都很吸引人，无非都是《90天速成XX》，《XX大神快速帮你XX》，《轻轻松松月赚10万的XX课程》，《普通人快速崛起的10大狠招》，《XX必备的7种能力》。

现在想想，知识付费，把我给骗了，老（shang）师（ren）们把我骗了，我把自己给骗了。

通过反思，老（shang）师（ren）们给我下的4种套路：

1.熟知用户心理

“90天速成”，从0开始90天让你从小白变成职场人。 你可以贪快，我懂你的焦躁。

“轻轻松松月赚”，你不用加班熬夜都可以赚钱了。 你可以懒惰。

“普通人快速崛起”，就是说你即使以前多么颓废，浪费多少时间都没关系，只要跟着我学，你可以逆袭。 你对以前不必内疚和抱怨，现在机会来了。

“XX必备的7种能力”，只要学会7种能力就够了。 你不用想怎么做，我帮你想好了，你听我的就行。

人类的各种劣根性，被商家们淋漓尽致地挖掘出来获取利益。自信中的傲慢，取巧中的懒惰，安全感中的懦弱和从众，进取中的贪婪和嫉妒。

商人也是合理地将自己的利益最大化，只要有人肯买，说明当时市场价值和价格还是匹配的，需求越高价值就越高，至于是否实用和价格是否匹配就是另外一回事。吃一堑长一智，当作交智商税吧。

2.换了封面的成功学

还记得前几年被我们狠狠批斗的成功学吗？其实现在大多数的知识付费和当时的成功学相差无几。

首先我想强调的是，成功还是小概率的高成本事件。

成功本身就是很困难的事情，天时地利人和缺一不可，但是商家会避重就轻，讲述自己如何成功逆袭，消费者也乐意听逆袭成功故事，乐意沉浸在在幸存者偏见中一厢情愿地自我憧憬。“逃避虽然可耻但是有用”，做梦当然舒服，但是梦醒了还是要继续上路。

言归正传，刚刚我们还强调成功的另一个特性，是高成本的。意思是说成功想速成是不可能的。一旦某种成功可以速成就不值钱了。

举个例子，刚有QQ的时候，QQ等级只要是有太阳，就可以在同学间炫耀，我QQ有太阳了，你们还是星星月亮，放到现在，没有皇冠都没有什么可以炫耀的。同样的道理，成功只有在少部分人手里才会有价值，一旦泛滥了，没有价值。

高成本的另一层意思是成功远远不止表面看起来这么简单，具有很强的不可复制性。屌丝逆袭之路总是很打动人，因为我们大多数都是普通人，想强大起来这种心情大家或多或少都是有的，所以商家会对产品进行包装，对概念进行包装，避重就轻地告诉你，我们这里的导师是普通人，他成功了，你和我们学准没错。

商家唯利是图是本性，无可厚非。但是商家说什么你就信什么，那就是你傻。

成功都是一步一个脚印走出来的。

阿何写作课的阿何，你知不知道他是清华毕业，他的才能和背景是他写作成功关键。

罗辑思维罗振宇，他的央视媒体背景，多年的脱口秀的品牌经营，他的成功有着其独特性和不可复制性。

人人都看到咪蒙一条广告可以卖65万的天价，但是有多少人注意她是文学硕士，南方都市报的背景。

畅销的《通往财富自由之路》的作者李笑来，他的销售经历和7年新东方教师经验，是很宝贵的经历和财富。

还是那句话，别人说什么你就信什么，那就是你傻。

成功还是以前的成功，只不过是通过互联网不断曝光，让你觉得成功好像到处都发生，其实成功还是小概率事件。

讲这么一则故事，你就懂了，有个传道士遇到无神论的人，想说服无神论的人相信有神，于是拿出了一幅画，说这幅画讲的一群人遇到了船难，于是船员们纷纷向上帝祷告，于是上帝仁慈救了这船人，所以你要相信这世界有神。无神论的人说，祷告的人救了，所以画出了这幅画，那么遇到船难祷告了但是没有得救的人，是不是就没有画了。

同样的道理，我们需要对成功还是要抱有敬畏之心。

3.知道没有用，做到才是关键

学以致用就是目的，如果学了不用和没学没什么区别。

现在我们很多人不是不知道怎么做，而是知道了怎么做，但就是不去做，当然我就是其中的一员。

这就是为什么那么多人抱怨，为什么我知道了很多道理，却还是过不好这一生。

知道到做到有巨大的断层。

首先，你要按捺住自己的好奇心，知道自己学的东西已经足够了，贪多嚼不烂。

然后，你要明确自己的目的性，知道自己学习是你付出的成本，实践出来的东西才是你真正有价值的东西，学以致用，用出来后就是你的收获，知识用来用的，不是来学的。

最后，不断地花费时间，精力，全神贯注地去刻意练习，勤奋是成功唯一的捷径。

这个商家很少告诉你这些道理，因为这和商家的利益相违背，刻意练习是你的收获，不是商家的收获，商家的收获是你学习学到的阶段，而做到这个阶段收益的是你自己，商家在这部分的收益太小，甚至可以忽略不计，所以这个道理很多时候只能靠自己去发现。

4.为你的信息不对称买单

比如李笑来那句话“你的大脑可以控制你的大脑”，其实就是心理学abc理论。

比如成甲说书总是推荐他的书籍《好好学习》，里面的临界知识，其实就是普世智慧，喵的，当时我还说临界知识这个词怎么这么拗口，明明这么好理解的词为什么中国人还取个这么难记的名字，原来是经过包装，旧品换新酒，不然你说个人人都知道的词语，别人哪里肯为你买单。

比如李忠秋的结构思考力，其实就是《金字塔原理》，书籍不到50元，但是课程却要收上千元。

等等类似的事情很多，这里向大家推荐的书《穷查理宝典》，很多知识付费内容就是出自这本书。

小鹿说过一句话特别好，其实很多道理我们都懂了，别花那么多时间去发现琢磨新的道理，不要成为知识的囤积者，而要成为行动者。

我是怎么自欺欺人的？

1.从众心理

看到那么多人都在付费学习，别人学了我也要去学，要是被别人落下了可不好。

别人付费学，我也要付费学，不然我好像落伍了。

学东西当然是好事，但是值不值得那么贵就是另回事，对你有没有用是另回事，你的机会成本值不值得你这么做是另回事。不讲目的的做事，就是想用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。

2.焦虑迷茫

大学毕业生和新入职场是知识付费的主力军。

因为这时候的人最容易惊慌失措，惊慌失措会使人没有安全感，想寻求安慰，想找人替你解决方法，想逃避，这时候智商急剧下降。

职场新人的知识付费很多时候是缺乏目的性的消费，更多只是为了享受自己努力的感觉，忽视了学习的目的性，借助转移注意力让自己摆脱焦虑。

这时候的我们更像是自欺欺人，掩耳盗铃，觉得只要学习，任何问题就可以迎刃而解。

其实最后你会发现，除了你自己，没人能够帮助你，学习只是别人给你指路，路还需要你自己走。

讲了这么多我踏过的坑，最后想说，我们在知识付费背景下，该要如何学习：

学，以致用。用才是目的，用才是价值。 独立思考能力，不要别人说什么就信什么，用一种批判思维看事情。商人的立场和利益点和你还是不一样的。 勤奋是唯一捷径，路最后还是需要自己一步一步走出来的。 .碎片化学习，你学的信息，你要去整合，归纳，思考，总结，实践，反思，才能将信息变成知识，进而变成技能。 .基础永远都是最重要的，在普世性的道理上多花功夫，会让你在各个领域事半功倍。 你的情绪和焦虑可以理解，相信我，这样的人远远不止你一人，我也经历过，但是要想成功，这一步必须迈出去，学会控制好自己的情绪，不要让你再为你不必要的情绪买单。

作者：张二十三，微信公众号：张二十三





