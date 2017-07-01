版权正在成为用户拉新和留存的最大障碍，网易云音乐路在何方？

本文作者将就音乐版权问题，试着探讨网易云音乐的未来。enjoy~

近日，网易云音乐因版权问题部分歌曲被下架的事件持续发酵。

起初是很多网友发现网易云音乐歌单里的一些歌曲被下架，并显示出“因合作方要求，该资源暂时无法使用”的字样。及至8月10日，网易云音乐官微首度回应版权事件，称不是钱的问题，并提到被下架歌曲量级占到乐库的1%左右，且正在加快进行与腾讯音乐的版权转售洽谈。

然而，8月11日晚间腾讯音乐集团发给第一财经记者的最新回复表示，因为网易云音乐存在多次侵权行为，因此暂停与网易云音乐部分内容转授权合作，同时，腾讯音乐娱乐集团已向深圳法院提起诉讼，直至对方盗版问题肃清并承担相关法律责任。

由此，用户间的口水战、巨头间的版权之争、以及音乐APP的职责讨论一浪高过一浪，网易云音乐也首当其冲成为人们茶余饭后的谈资。虽然网易云音乐还有不少“死忠粉”助阵，坚定拥护着网易的品质地位，但这样的声音在汹涌而来的抱怨指责声中逐渐被淹没。

毕竟在音乐领域，拿不到版权的音乐APP用户留存能力会非常薄弱。而对于网易云音乐来说，版权的重要性并不会因为其品质、“走心”营销等其他优势而有丝毫的弱化。

在线音乐，版权日渐成为掌握话语主宰权的上帝

据艾瑞咨询出具的“2016年中国在线音乐行业研究报告”显示，2015年中国在线音乐用户的付费市场规模已经达到了10.5亿元，增速呈现出有史以来最高的121.8%。而恰是在2015年7月，我国对版权音乐的监管力度加大，国内主流音乐平台均开始对获得授权的音乐作品进行收费，用户的付费习惯正在逐渐培养。

随着科技的进步，信息高速流通，人们对原创内容的版权问题也越来越重视。最直观的体验就是很多歌曲不能免费听了，很多电影也不能免费看了，连表情包都不可以随便用了，现代社会对创作者的作品保护力度空前之高。国外对版权问题的重视更早，在国外随意下载几首歌、几部电影就有可能面临起诉甚至承担刑事责任。

确切来说，音乐软件的版权和产品是企业生存的唯二要素，相当于企业的左膀右臂。版权的获得决定着自身音乐产品品类的丰富程度，产品则是建立在版权基础上的高低质区分，版权才是音乐APP的根基。

从用户方面来看，版权是硬性指标。在消费者有定向需求时，音乐版权的重要性就变得十分凸显，没有版权做足够的歌曲储备，根本无法吸引用户的到来，更别提满足用户更多的音乐周边衍生服务。不过从另一面来看，对正版原创音乐的保护也是维护企业形象的一部分，坚定维护创作者的劳动成果不仅能让其好感倍增，其他用户也容易对企业产生正面积极的印象。

随着国内对于版权意识的不断提升，版权在在线音乐领域的重要性也随之提升，并逐渐主宰在线音乐的话语权。

在网易云音乐快速发展的路上，版权正在成为用户拉新和留存的最大障碍

网易云音乐正式发布于2013年4月，成长的4年多来一直以“走心”闻名于音乐界。据中国权威第三方移动互联网大数据检测平台QuestMobile公布的数据显示，网易云音乐的月活用户MAU一直名列前茅，同比增长率也在109.77%的水平。但如今，版权问题却成为了网易云音乐的软肋……

但不解决好版权问题，网易云音乐用户的心也只能时刻悬挂在半空中。艾瑞咨询中曾有说明，目前整个音乐市场中值得采购的版权资源基本都有所属了，网易云音乐只能从别的平台购买分销版权。这种感觉就像是“铁饭碗”和“打工仔”的区别。

想听的歌曲下载不了，版权问题迟迟得不到解决，网易云音乐的用户体验不可避免得受到影响。部分用户也开始吐槽：“网易云音乐忘记自己是个音乐软件了”、“做音乐APP却不从版权出发去布局”、“音乐软件最基本的是音乐提供吧”……虽然网易云音乐回应称此次下架歌曲在1%左右，但这也不是第一次版权下架了，除了之前影响较大的日韩版权大量下架（含4MINUTE、金泫雅、BigBang、PSY等），还有苏打绿、陈奕迅、王力宏、羽泉、杨坤、牛奶咖啡等头部歌手的经典曲目遭下架，虽然音乐是“萝卜青菜，各有所爱”，但影响听歌心情，其实一首歌曲灰掉便已足够。版权问题已经产生了联动效应，特别是在用户方面，版权问题成了新用户增长和老用户留存最大的阻碍。

从新用户的角度来看 ，缺失版权的音乐APP就像是少了机翼的飞机，失去了基本功能，再多的功能加持、表面装饰都是于事无补。丰富的版权获取才能带来丰富的音乐产品，不管情怀和创新的长板如何加长，版权的短板对音乐APP来说才是真正致命的。

，缺失版权的音乐APP就像是少了机翼的飞机，失去了基本功能，再多的功能加持、表面装饰都是于事无补。丰富的版权获取才能带来丰富的音乐产品，不管情怀和创新的长板如何加长，版权的短板对音乐APP来说才是真正致命的。 从忠实铁粉的角度来看 ，网易苦心经营的3亿粉丝正面临着留存的威胁，为了防止一朝幻灭，网易云音乐必须掌握版权的主动权。

，网易苦心经营的3亿粉丝正面临着留存的威胁，为了防止一朝幻灭，网易云音乐必须掌握版权的主动权。 从企业的角度来看，网易的市场投放力度强，曾经其一度推出“音乐专机”、“乐评专列”等走心营销策略，收获了用户的一众好评。但一味进行市场扩张，而忽视音乐版权的建设， 用户量再大也只能打造一座空中楼阁。

版权困境将给网易云音乐未来带来三大冲击

乐视一朝陨落，互联网时代企业的陨落远比传统企业来得更快。网易版权问题导致的用户体验下降仅仅只是开始，解决不好版权问题，网易云音乐未来还将会遭受到来自三个方面的冲击。

1、用户信任危机

网易最近发布的财报显示，今年网易云音乐的用户数量突破3亿，用户留存率行业第一。今年4月，网易云音乐完成A轮融资，资本巨头争相入局，网易云音乐一度与多方实现强强联合，估值一路飙升，在融资完成之后达到80亿。网易的用户群体已经可以基本实现自增长。所以在短期内，网易云音乐的新用户增长率可能仍旧会保持在一定的水平。

但随着用户量的增长，对版权问题的持续放任将极有可能演化为对长线用户增长率的冲击。并且作为一款主打社交的产品，网易云音乐在轻体量下运营情况很理想，但这也使得产品调性非常依赖用户素质，新用户涌入必然造成对社区氛围的冲击。再加上长期在版权问题上起起落落，用户接连转移阵地，网易云音乐势必腹背受敌，在颓势下产生用户的“慢性流失”，品质的盛名也可能不复存在。

2、企业口碑受到冲击

要培养一批粉丝何其难，但要失去一批粉丝则只需要一个“马蹄铁”。版权就是网易音乐现在的马蹄铁，掉了一个马蹄铁不要紧，尽快止损才是正道。从网络上的网民发声中可以看出，有些忠实用户仍在耐心等待网易云音乐的版权修复，也有不少已经做好了不再续费会员的打算。

在互联网时代日新月异的变化中，只要有商机就不会缺做事的人。要知道，一个网易云音乐倒下就可能有千万个网易云音乐会站起来。这批所谓的忠实用户就像蜂鸟一样，只是追逐更甜更盛放的鲜花，对网易音乐真正有情怀的人毕竟还是少数。弥留的版权问题很有可能通过用户波及到网易品牌的公信力，最终在企业口碑上酿成不可挽回的损失。

3、行业格局颠覆的冲击

前不久QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐新组成腾讯音乐娱乐集团，腾讯成为最大的股东，并一举成为整个在线音乐市场最大的霸主。网易云音乐作为在线音乐领域的后起之秀，通过发力好友推荐及社交等功能快速崛起，在市场上也占据一定的市场份额，特别在年轻用户中占据重要位置，成立仅四年用户基数就突破3亿，估值80亿元。

今年5月16日，腾讯音乐娱乐集团宣布与环球音乐集团签订了中国大陆地区数字版权分销战略性合作协议，这意味着腾讯已拥有了世界三大唱片公司环球音乐、索尼音乐、华纳音乐的独家版权。

网易云音乐拥有的独家版权极少，在版权上对腾讯音乐集团的依赖非常强。此次网易云音乐1%的歌曲被下架仅仅只是开始，如果因为版权问题受到影响，其市场份额也必然会跟着随之下降，那么整个在线音乐市场格局就真正将成为腾讯音乐一家独大。

由此看来，如果只是一味进行市场扩张，而忽视音乐版权的建设，网易云音乐的未来不免让人产生几分担忧。

#专栏作家#

刘旷，微信公众号：liukuang110，人人都是产品经理专栏作家，海南三车网络科技有限公司董事长、购团邦资讯创始人、知名自媒体。国内首创以禅宗与道学相结合参悟互联网，把中国传统文化与互联网结合，以此形成真正具有中国特色的互联网文化以及创新精神。





