有米总裁陈登坤：中国移动广告收入将占互联网广告收入80%以上

一家公司从成长到壮大，显著的标志是什么？一定是体现在数据上。

中国营销广告界大佬江南春，将营收做到100亿，做了将近14年。2017年2月27日分众传媒披露业绩，公司2016年营收102.13亿元。这是中国本土广告界的标杆（当然，这要除去阿里百度等）。

从零到10亿元营收，移动营销公司有米做了7年。站在10亿营收的当口，有米总裁陈登坤描述了有米下一个7年的征程，目标是100亿营收。陈登坤笃信，移动广告的增长速度会超过分众的发展路径。

陈登坤之所以有如此信心，是因为移动广告的增长速度在过去几年非常迅猛。“移动广告是万亿级市场，这个市场未来几年将持续保持50%以上的增速，过去都是200%增速。传统媒体上半年的报告显示，除了电台广告以外，其他全线都在下调，互联网媒体在增长，移动广告就是更大速度的增长，现在预计到明年移动广告占到整个互联网广告收入会超过80%，所以移动是一个必然的趋势。”

天时地利已占人和更为重要

从2010年创立，国内较早一批切入移动广告领域，同时在南方务实的互联网土壤里，有米在陈第等四位创始人带领下一路披荆斩棘。2017年1月，有米迎来公司新总裁陈登坤。加盟有米之前，陈登坤在金蝶干了16年。历任金蝶集团执行董事、CFO、高级副总裁、金蝶医疗软件科技有限公司总经理等职位。

（图：有米总裁陈登坤向媒体介绍公司战略 来源：199IT）

在外界看来，陈登坤好像只是空降职业总裁。但有米内部知道，陈登坤与有米几位创始人从11年开始相熟。近6年时间里一直为有米高层团队提供免费顾问服务。“我早期早在2011年就认识他们，早期我做了一些小的投资，我对他们几个创始人非常认可，我觉得他们身上少了一些急功近利，多了一些事业远大的理想和低调务实的精神，这个可能跟我们几个创始人是潮汕、广东人有关系，大家都务实。”

成长型公司要往更高处走，需要有更高效的团队管理。陈登坤进入有米正好与创始人团队有益互补。“从有米角度来看，有米从创业性发展，创始人从学校没有经过职业化过程从学生变成了创业者，创业过程中自己摸索学习，他们的优势和强项是在业务层面，在技术、创新、业务、市场敏感度，在管理上相对来讲由于客观的原因，他们需要成长。这个时候10亿的规模，需要一个相对经验丰富一点的管理者来互补，所以我加入有米我想很重要的一个考虑我想，我加入有米的一个重要考虑，就是跟我们创始团队是互补的，。互补是很重要的一点，这样才各自发挥各自优势实现优势互补，每个人都能实现自己的价值，我们4+1，4个创始人加我，这个过程当中互补非常重要。”陈登坤如此看到看待自己在有米的角色。

互联网行业这样的管理团队故事有很多，比较知名的如谷歌施密特，凭借自己在企业管理方面深厚经验，帮助谷歌两位创始人拉里佩奇和谢尔盖布林将谷歌发展带到了新的高度。

由于出身知名软件企业并走向核心管理层，外界也有疑问，从企业软件行业到移动广告行业，貌似是隔行如隔山。但陈登坤并不这么认为。

“任何企业不管是IT企业还是非IT企业，有一个基本的规则是不变的，利润等于收入减成本，企业就是来端两端——开源和节流，。所以从金蝶转到有米我觉得本质上没有转变，过去金蝶是帮助企业提升管理，提升效率降低成本节流，有米是帮助企业开源，本质上是利润两端，一个是收入端，一个是成本端，最终的目的既然作为总裁，最终要对利润负责，要提升利润，回到根本点来讲还是利润为基础，任何企业发展到一定阶段，早期可以烧钱，但最终回到根本点就是经营性盈利能力是这个企业活下去的根本，近现金流是企业能够得以自主造血能力的根本。所以任何企业无论是做产生生产的还是互联网的，我觉得这两个指标都是非常之关键的。经营型 现金流告诉我们能不能自我造血，经营型 盈利能力告诉我们利润能不能覆盖资本开销，把握住这两个指标，这样一个转型对我个人来讲从软件行业转型到移动互联网领域，我认为本质没有转变，站在总裁的角度来看是一样的”。

从十亿到百亿的发展路径

网络广告行业特别是移动广告行业，本质上还是关于流量的生意。BAT的成功很大程度上是抓住了互联网的主要流量并实现商业转化。

与BAT相比较，有米虽然没有BAT这种公司自身的流量优势，但在陈登坤认为有米是一个流量的连接器，一方面在头部流量方面有米可以通过技术直接连接BAT、今日头条、网易新闻客户端等等这样头部的流量，

同时有米最核心的是连接那些作为BAT暂时不愿意花时间做的流量，一个就是腰部的流量。“可能DAU在50万到500万之间的APP，这些APP自身成为一个独立平台去承接变现可能又很困难，他又不具备。但是另外一方面他又希望实现优质广告的变现，所以我们会通过SSP这样一个技术去聚合腰部流量。”

陈登坤表示，有米过去最擅长的、优势就是对中长尾流量的聚合，这个是通过有米核心的SDK技术，现在已经连接超过20万款的APP，这部分流量，长尾流量连接起来本身也是一个非常巨大的流量来源。这些流量成了BAT想做但没有坚持下去。”有米一直坚持这个领域，做这个事情中很的就是要求有很强的初心，就是我们讲让开发者有饭吃，这些大的企业没有这样的耐心去做这样的事情，所以我一直坚持认为就像我们的星际一样，就像宇宙一样，大的星际之间是有缝隙，我们要找到缝隙的连接点掌握独特的价值，我们今天作为一个创业公司，第一个目标做到10亿，第二个目标希望从10亿到100亿，这个过程当中找到我们自己差异化的竞争优势和创新点，这是我们流量的来源。”

有了流量之后，更为关键的是商业转化。“连接流量最重要的还不是流量本身，最重要的是流量的精准的和广告的精准连接，怎么让正确的信息在正确的时间触达正确的内容，正确的用户，这个过程当中我们自己的技术优势、数据优势就发挥出来了，所以我们不是简单的把流量聚合起来贩卖流量，我们是聚合流量之后，我们要和优质的广告进行精准的匹配，这个过程当中就是我们的增值，第一个是我们的技术的增值、数据的增值。第二个是我们技术和产品的增值。第三个就是运营的增值。所以有米我们有70多名广告优化师，他们是能够帮助更好的去做，广告优化师有点像类似于股票市场的操盘手，他知道什么时间点选哪一个广告位，去匹配什么样的广告，去优化什么样的关键词，当然他有经验，同时我们有数据，有技术的支撑，这样的话去实现我们不是单纯的一个流量的聚合和贩卖者，而是流量和内容的匹配者和增值服务者，这是我们的核心优势。正因为头部流量、腰部流量和尾部流量的整合，使得我们价值上有综合的竞争优势。“

而对于技术底层，有米希望是跨界的移动互联网+营销。”我们的人工智能+精准广告，平台+内容，这是我们的底层的逻辑和基础的一些支撑。所以有米希望未来我们还是一个技术驱动的公司，所以我们会把无论是效果营销通过头部，通过MediaBuy技术、DSP、SSP、ADN、AppGrowing这些实现全方位的整合，同时内容营销方面可以引入更多的人工智能的东西，这也是我们始终会坚持有米是一个技术科技公司，而不是一个简单的单纯的传统广告公司。”

成立7年时间，有米也获得了不少荣誉，包括国家领导人接见、创始人陈第被评广东省五四青年奖章等，但有米觉得最值得自豪的是公司连续两年被评为中国互联网100强企业。分别稳定在69和70排名。

对于有米下一个阶段战略目标，陈登坤非常明确，“下一个七年我们希望实现十亿到百亿的突破，我们有这样几个未来7年的理想，第一个我们希望进入中国互联网企业100强的前20位。第二个我们营业收入能够过100亿，我们利润能够过30亿，未来我们的员工能力、成就感、收入和幸福感全面提升，同时，我们成为广告主最信赖的营销合作伙伴，成为我们开发者内容开发者最信赖的变现伙伴，我们为广告主提供增值，为内容创业者提供变现，同时我们希望有米成为我们这个行业发展的引领者，同时也成为社会责任的主动承担者。”





