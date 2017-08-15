CNNIC：即时通信成为移动互联网时代核心流量入口

即时通信已经取代搜索引擎成为移动互联网时代新的核心流量入口。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，即时通信用户规模达到6.92亿，较2016年底增长2535万，占网民总体的92.1%。其中手机即时通信用户6.68亿，较2016年底增长2981万，占手机网民的92.3%。

从市场发展来看，即时通信市场的两极化差异进一步凸显：针对垂直场景或小众用户需求的即时通信应用仍将连接用户作为主要功能，以扩大用户规模、提升服务水平作为主要目标；而以微信和QQ为代表的第一梯队即时通信品牌则致力于构建用户、内容和服务三者间的连接，进而完成了对即时通信平台上庞大用户流量的赋能。

总体而言，以微信为代表的即时通信在2017年上半年的变化特点主要集中于流量入口地位、内容与服务连接能力和商业模式成熟度三个方面：

首先，即时通信作为移动互联网流量核心入口的地位已经确立。数据显示，即时通信的用户渗透率不仅超过九成，而且通过对过去半年新上网的用户进行调查可以发现，即时通信在新网民各类应用中的渗透率排名第一，达到80.8%，高于排名第二的搜索引擎16.9个百分点。新网民对即时通信的接受程度明显高于其他互联网应用，因此预期未来即时通信的核心流量入口地位将更加巩固。

其次，以微信为代表的即时通信产品着力提升其连接服务与内容的能力。在连接服务方面，微信小程序于2017年1月正式上线，初步构建起将自身海量流量分发向各类其他互联网服务的新型生态。在连接内容方面，微信于5月上线“搜一搜”和“看一看”功能，利用即时通信平台上的社交关系链为用户推送优质内容。

最后，即时通信产品商业模式成熟度不断提升，企业营收显著增长。通过为各类增值业务输送流量，即时通信产品摆脱了依靠自身业务难以变现的问题，形成了蓬勃发展的产业生态。2017年第一季度财报显示，腾讯以其即时通信业务为核心的相关业务板块营收同比增幅均在40%以上；而得益于直播业务的不断成熟，陌陌在今年第一季度的营收同比增幅达到421%。





