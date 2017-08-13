九寨沟地震，大家都怎么写热点？ | 非娱乐性热点应该怎么追？

昨天晚上，九寨沟地震了。

但地震中心不止在四川，还在朋友圈。

追热点是新媒体人的天性，有些人追得好追得妙，而有的人则追得一塌糊涂。

在查阅了超过200个公众号之后，我们总结出了大家在本次九寨沟地震发生后的推文规律，希望能给大家一些思路上的指导。

一、信息直播

让准确的灾难信息第一时间传播出去，是互联网传播的第一要务。

但凡有地震，第一时间传出“准确消息”的，一定是中国地震台网，包括准确的时间、地点、震级、影响范围、受灾人口。

有意思的是，地震台网的推文使用了机器编写（详见下方产出说明），看来机器协助写作离我们越来越近了。

除了官方机构，媒体们也冲在第一线，及时报道前线情况，如

腾讯新闻的专题报道

四川日报

人民日报

南方周末

Tips：

关于信息直播类的内容，主要由正规的媒体机构和政府机构主导。由于灾区的通信不流畅，所以极少自媒体或者个人能获得准确的信息，所以极其不建议自媒体使用这种方式跟进热点。

（另外，没有媒体资质的自媒体跟进信息类热点也容易触犯新闻传播相关法律法规。）

二、提供帮助

地质灾害发生后的72小时，称为“黄金救援期”。而这个期间里面，也是提供各种帮助最好的时候，例如

海尔新媒体，动用自己在微博上巨大的影响力开启寻人通道。

Airbnb爱彼迎、东呈酒店集团等旅行网站提供机票与住宿免费退订服务。

airbnb爱彼迎

东呈国际酒店

Tips：

企业可以根据自己的业务来提供适合帮助，例如各大航空和旅行网站纷纷提供免费退订服务赢得了不少用户的好评与青睐。

三、科普

并不是所有人都能提供适合灾区使用的服务，例如网站、APP和自媒体，但拥有流量的他们更适合给大众普及与灾害相关的科学知识。

例如，丁香医生第一时间就推送了自救指南。

例如，蚂蜂窝当天在其官网也推送了一条关于旅游时遭遇地震自救指南。

四、辟谣

一般来说，灾害发生伴随着部分谣言。例如用以前的照片当做现场的照片，别地的视频当成今天的视频。这时候辟谣信息就非常必要。

例如，果壳网第一时间辟谣了地震云能预测地震的信息

中青报也对最近的谣言进行了汇总。

五、一大波“祈福”的

可以肯定的是，哪个公众号发祈福+logo的海报，哪个公众号就会被吐槽。

用户对企业或者公司、自媒体这种有能力和影响力的群体是有一定的期待，而简单的祈福海报+logo简直毫无诚意（详见下图）。

六、结语

在众多的热点里面，灾难热点是最特殊的一个种类：传播速度最快，影响力巨大，但切入点最不好把握。

像文中所说的，简单的祈福+logo的组合简直是找骂，还不如不蹭这个热点。

遇上天灾人祸，给灾区的朋友提供帮助才是第一要务。

最后，引用微博大V李伯清的一段话作为本篇的结尾：

“奉劝那些准备连夜开车去九寨沟救援的朋友，不要去添堵添乱！那些道路，平时都很堵很险，现在又是半夜，又有灾情。有专业的救援队去，你们就好好在家待着就是对灾区最大的支持！另外有些人，传播正能量就传播正能量，别打着救援灾区的旗号在自媒体上为自己的企业和商品打小广告，别用大卡车装几十件矿泉水，就组个车队还拉起横幅，横幅上写起某某企业名字就往灾区里面跑！这样做只会让人感觉你很傻B，你的企业也很傻B。”

——李伯清