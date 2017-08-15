星河研究院：2017上半年企业创投趋势

在这几年的创投大潮中，CVC（Corporate VC，企业创投）绝对是一支不能忽视的力量，企业投资越来越成为企业自身建立生态的一个重要手段。

我们在今年2月份的一篇文章中分析了2016年全球CVC的投资情况：2016年全球投资金额中的三分之一都来自于CVC，互联网、移动通信、医疗健康是最热的三个领域。（本周看点：全球CVC投资最热领域，互联网、移动通信、医疗健康【星河研究院】）

今天星河研究院将带来2017年上半年全球CVC的投资情况，我们一起来看看与2016年相比发生了哪些变化。

上半年CVC参与了更多投资 早期项目仍占半壁江山

CVC在2017年上半年参与投资了798笔交易，涉及总投资金额133亿美元，与2016年下半年的数据相比分别上升了12%和8%。

早期阶段（包括种子、天使、A轮）的项目仍然占据半壁江山，其中A轮的项目第一次超过了30%。C轮的项目也有所增长，从2016年第四季度的7%增长到今年第二季度的13%。

2017年上半年风险投资市场总共完成了4005笔交易，CVC参与的投资占比20%，比2016年略有增长，但总融资金额相较2016年的33%有所下降，达到26%。

102家企业加入CVC大军 Google Ventures最活跃

今年上半年有102个新的CVC投出了项目，这比2016年下半年增长了65%。新的CVC包括纳斯达克风投（Nasdaq Ventures）和波音公司旗下的风投机构Boeing HorizonX。

在所有的CVC中，Google Ventures是最活跃的，在今年上半年一共投出35个项目，GE Ventures位列第二，Microsoft Ventures排名第三，高通和英特尔并列第四。

Google Ventures和Alphabet旗下另一个投资机构Capital G还并列成为投出独角兽最多的CVC。

北美仍是最活跃地区 中国CVC投资有所增长

今年上半年北美仍然是CVC最活跃的地区，占据了整个交易数量的54%。欧洲CVC的交易数量有所下降，低于亚洲的22.5%的占比，占总交易数量的21%。

美国的CVC参与的交易数量为413笔，交易总金额达91亿美元，比2016年下半年都有所增长。加州无疑是CVC投资最活跃的地区，交易数量占整体的57%。

中国CVC上半年已经完成了46笔交易，总交易金额16亿美元，这比2016年下半年有所增长。

英国CVC上半年完成37比交易，涉及总交易金额3.76亿美元，远低于中国。主要的投资包括生物制药公司Bicycle Therapeutics的5200万美元B轮融资，比特币钱包公司Blockchain的4000万美元B轮融资，以及分子诊断公司Atlas Genetics的3500万美元D轮融资。

印度的CVC不如中国和英国活跃，但今年上半年的交易数量也有所上升，达到27笔。主要投资包括移动医疗初创企业Practo Technologies的5500万美元D轮融资，以及移动支付公司Mswipe Technologies的3100万美元D轮融资。

互联网领域仍然最火热 人工智能备受关注

同2016年一样，CVC投资最热的三个领域仍然是互联网、移动通信和医疗健康。

互联网领域以350笔交易位列首位，这比2016年下半年增长3%，但总融资金额则下降了6%。

移动通信领域以128笔交易排名第二，这比2016年下半年略有增长，但融资金额有所下降，较2016年下半年下降41%。早期阶段的交易仍然为主导，占交易总数的54%。

医疗健康领域的CVC投资交易在上半年完成102笔，位列第三位，比2016年下半年增长16%。医疗健康的单比交易金额相对较高，因此总融资金额比移动通信领域高，达到33亿美元。

除了这三个领域，人工智能无疑是受关注最多的领域。在今年上半年也完成了88笔交易，总融资金额达到18亿美元，融资金额已经超过了去年全年的总数。这很大程度上是由于智能电动汽车厂商蔚来汽车的6亿美元D轮融资造成的。

在人工智能行业下的细分领域中，除了通用技术之外，网络安全成为CVC最关注的垂直领域。

在所有的CVC中，Intel Capital和Google Ventures是在人工智能领域最活跃的，从2012年以来投资的人工智能领域的项目最多，Bloomberg Beta位列其次。

Alphabet在人工智能领域也是并购最多的公司，苹果和微软位列其后。

自 36kr





