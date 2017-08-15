CNNIC：移动搜索引领发展 行业内外竞争加剧

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，我国搜索引擎用户规模达6.09亿，使用率为81.1%，用户规模较2016年底增加707万，增长率1.2%；手机搜索用户数达5.93亿，使用率为81.9%，用户规模较2016年底增加1760万，增长率为3.1%。搜索引擎应用继续保持移动化趋势，移动搜索的贡献度持续提高：用户方面，手机端用户增长幅度远超整体应用的涨幅；企业方面，移动搜索对整体流量的贡献率持续提高，移动营收占比持续提升，成为行业收入增长支柱。

在模糊搜索与个性化推荐方面，融合人工智能的匹配算法使搜索引擎能够理解内容，针对模糊需求提供搜索结果，并可围绕用户属性、习惯和兴趣标签提供更加个性化的主动推荐，例如通过算法推荐的信息流模式，正在替代用户的一部分主动搜索行为。但基于人工智能技术带来的算法改进，仍需数据和时间的积累，在产品层面的用户体验提升尚未出现突破性的进展，一搜即达、知识图谱等更加精准和全面的搜索服务还未进入用户视野。

搜索引擎行业面临较大的竞争压力，广告营收同比增速和净利润均出现下降，创新商业模式成为行业发展亟需关注的重点。其一，搜索引擎行业外部竞争压力较大，垂直应用如网购、旅游、新闻、社交领域的搜索快速发展，搜索引擎的商业模式与产品服务创新进程相对落后；其二，行业内部面临新进入者的竞争压力，微信搜索的加入将对现有格局产生影响；其三，在网民上网时长增长已基本见顶的背景下，用户搜索流量增长乏力，来自PC端的搜索需求已接近饱和，而移动端的搜索需求则分流明显；其四，增强现实技术正在逐步获得实践应用、在线流媒体服务兴盛、原生广告与内容营销需求日益旺盛，广告主可选择的广告形式更加丰富、议价能力提高，搜索引擎关键字广告的市场空间增长有限。





