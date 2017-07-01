eMarketer：2021年韩国KakaoTalk用户将达到3410万

根据eMarketer的新预测，今年，韩国KakaoTalk用户将达到3120万，到2021年增长至3410万。

2017年，92.3%的韩国移动通讯应用用户每月至少访问一次KakaoTalk，这是目前韩国最常用的移动聊天应用。韩国移动宽带的广泛普及是推动KakaoTalk普及的因素之一。到今年年底，韩国有84.5%的智能手机用户将定期使用该平台。

KakaoTalk在韩国移动用户中的普及率已经很高了，未来几年该平台的增长将会放缓。 eMarketer预测，2017年，KakaoTalk用户数量增长3.3%；但是，2021年，增长率下降至1.5%。

eMarketer预计，2021年，2/3的韩国人将定期访问KakaoTalk。

KakaoTalk的母公司Kakao Corp.近年来在KakaoTalk中推出了更多的功能以及相关服务。例如，照片分享功能KakaoStory在韩国社交网络用户中的普及率为47.1%，仅次于Facebook(69.2%)。

2014年9月，该公司推出了数字支付服务Kakao Pay，注册用户已经超过1300万人。 2015年，该公司推出了交通运输服务Kakao Taxi，每天有150万次乘车请求。





