China TechInsights：2017年中国移动支付调查报告

近日，China TechInsights根据中国324个城市的WeChat Pay的样本数据，以及6595个受访者的在线调查结果，发布《2017年中国移动支付调查报告》（2017 Mobile Payment Usage in China）。报告中腾讯研究院，中国人民大学（RDCY），重庆金融研究所和益普索观察了用户行为和消费者使用情况“无现金生活方式”案例，并共同推出了2017年中国“移动支付报告”，以说明中国向无现金社会的演变。

中国消费者去年通过移动支付平台花了5.5万亿美元，比美国同行多出了约50倍。截至2016年底，腾讯发现其活跃的移动支付账户每月超过6亿用户，平均支付交易每天也超过6亿笔交易。

在本报告中，您将找到以下内容：



中国青少年正在快速适应无现金生活方式;

52％的中国人只使用现金;

74％的人表示可以一个多月，只有100元现金;

84％的人可以接受完全无现金的生活;

几乎所有的餐饮机构都接受移动支付;

移动支付的渗透在零售行业有所不同;

电影院看到娱乐界移动支付的最高渗透率;

移动支付现在是中国游客的标准配置。





