CNNIC：社交平台聚焦优质内容生产 加速与多产业拼接融合

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，使用率排名前三的社交应用均属于综合类社交应用。微信朋友圈、QQ空间作为即时通信工具所衍生出来的社交服务，用户使用率分别为84.3%和65.8%；微博作为社交媒体，得益于名人明星、网红及媒体内容生态的建立与不断强化，以及在短视频和移动直播上的深入布局，用户使用率持续回升，达38.7%，较2016年12月上升1.6个百分点。垂直类社交应用中，豆瓣作为兴趣社交应用的代表，用户使用率为8.6%。

2017年上半年，各类社交平台内部聚焦优质内容生产，外部积极与多产业拼接融合。

从行业内部来看，内容成为各社交平台体现价值的主要表现形式，平台成为连接优质内容生产方和用户的窗口，内容生产方从专业媒体、公关机构、大V向网络红人、粉丝及普通用户延伸。内容品质的不断提升，提高了用户付费意愿，推进平台进一步完善优质内容付费服务模式。同时，社交平台进一步推进用户分级，为不同用户提供不同服务，提升用户的会员付费意愿。

从行业外部来看，社交平台的移动性使行业不断与其他领域拼接融合，从网红、直播、社群等紧密相关的细分领域，到广告、游戏、电商、金融、O2O等，平台在保持自身定位的同时，均在相关产业链寻求更大发展及变现机会。广告仍是社交平台商业化的主要模式，2017年上半年，微信朋友圈、微博等综合社交平台基于用户属性与兴趣，利用图片、文字、视频等展现方式，开展精准广告推广。





