卡耐基梅隆大学：研究称关闭手机通知一天能改变生活习惯

不管是在等电梯还是正在工作，手机通知已经开始无孔不入地侵入你的生活。它会打断你的注意力，久而久之会产生一种“不得不查看”的压力。在2014年的一份研究统计中，得出一个人每天平均要收到超过63.5次手机通知提醒。

从心理学的角度来分析，这是“随机加强”模式中一种比常规奖赏更难摆脱的心理刺激。

但一次关闭手机提醒的尝试，可能会产生长期的影响。

2015年，卡耐基梅隆大学和西班牙电信公司的实验中，研究人员试图招募30人进行实验时，要求所有通知（包括文本，WhatsApp和电子邮件）被禁用一周，他们根本找不到愿意的参与者。

最后他们只能将实验时间缩短到24小时以内，但也只找来了30名实验者。

实验发现在没有手机通知提醒的情况下，人会变得更加专注并且工作效率更高。虽然这些参与人也担心关掉手机通知后，会因此错过朋友的消息，但实验仍然动员了三分之二的人主动关闭通知。

最近对这个实验的两年后的回访中，研究人员发现仍然有13名当年的参与者进行了不同的防干扰通知设定。有一些人会永久的保留其中一些应用的通知提醒，而其他一些应用则会在日常中进行“勿扰模式”的设定。

从最开始的抗拒，到主动进行手机的通知设定，这些实验参与者看到了这个小小改变后，生活发生的变化。

手机通知对人的干扰也随着时间变化而改变。在一个没那么手机中心化的年代里，通知提醒对人的影响也没那么重要。

佛罗里达州立大学发现：即使用户没有直接使用手机，但手机发来的各种通知也将影响人们正常工作的效率，就算通知消息以震动的形式提醒，也依然会引发与消息相关的思考，从而影响工作效率。

实验中，受到通知干扰的参与者工作错误率将上升3倍。

2010年，两位研究学者Iqbal和Horvitz发表了一份研究，要求20位来自大型IT公司的实验参与者关掉他们的邮件通知提醒，这样他们可以更好地专注眼下的工作。不过，在实验结束后，每一个被试者都将重新打开通知提醒功能。

到了2017年，通知消息不再只局限于接收邮箱、短信或者电话。

演员Aziz Ansari最近删除了手机上的大部分应用。他在接受GQ采访时的回答也描述出了很多人的心理状态：“

当你去查看Instagram新的回复或者纽约时报又更新了什么内容的时候。其实你在意的根本不是获取内容，而是着迷于那种看到新事物的感觉。你都没有办法控制你自己。所以最好的方法是完全改变这种行为模式，删除那些软件，完全不去想起它们。我这么做有好几个月了，我开始读书…很见效，我享受那种真正把东西记在脑子里的感觉，而不是在互联网上看到了海量信息，但什么都不记得。”