Joblift：人工智能创造的工作岗位仅能抵消被取代工作量的19%

关于人工智能（AI）和自动化威胁就业的辩论越来越受到关注。最近，普华永道（PwC）预测，到2030年代初，英国30%的工作将被自动化取代。那么我们真的受到机器人的威胁吗？ Joblift分析了英国的自动化和AI领域，将潜在的就业机会与失业的工作进行了比较。计算表明，AI和自动化领域新创造的职位只能抵消因机器人而消失的19%的工作。

AI和自动化将创造超过一百万个新的工作需求，但是，在五年之后，会有更多的工作被自动化取代。

Joblift的研究显示，在过去12个月内，已经发布了136,939个直接与AI和自动化相关的工作。新产生的工作数量以每月0.06%的速度增长。按照这个指数计算，未来15年，AI、自动化和机器人技术将创造2,535,009个新的就业机会。假设到2031年整个英国就业市场的增长率仍然保持在1.49%的，那么约有13,375,363个岗位将被自动化取代。因此，新产生的工作只能填补被自动化和机器人取代的工作岗位的19%。

信息和通信是最AI和自动化最需要的行业，而非创造性的工作最容易受影响。

过去12个月，信息和通信技术领域产生64,495个职位缺口，占47%。其次是工程类（17,843）及安装和维护（5,965）。需求量最大的是系统开发人员和分析师（30,087），占2016年7月以来素有职位空缺的22%。其次是顾问和专家（6,799）。

被自动化取代风险最高的则是运输和仓储、制造业、批发和零售。





