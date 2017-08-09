对初创公司进行估值的九种方法

编者注：如何度量一家公司的价值? 在初创公司筹集资金的时候，创业者必须先搞清楚自己的公司价值多少。估值对创业者和投资方都很重要，因为它决定了投资时的股权问题。让我们来看一下 Stephane Nasser 在startupsventurecapital 上发表的文章 Valuation For Startups — 9 Methods Explained。

一个初创公司就像一个盒子。 一个非常特别的盒子。

这是一个初创公司

盒子有一个价值。 你放在盒子里的东西越多，它的价值就越高。 增加专利，盒子价值增加。 放置一个令人激动的管理团队，盒子价值增加。很简单，对吧？

你的初创公司现在值2。 Yay!

盒子也是魔术。当你把$1放在里面，它会返回你$2，$3甚至$10 太令人惊奇了！

我想为自己建造一个小盒子！

问题是，建造一个盒子可能非常昂贵。 所以你需要去拜访那些有钱的人 – 让我们称之为投资者，并向他们提供一个听起来有点像这样的交易：

“给我100万美元建一个盒子，你得到的由它产出的X％

但X应该是多少呢?

这取决于交易前估值，例如投资时刻的箱子价值。 但是，计算交易前货币估值是棘手的。 本文将引导你完成9种不同的估值方法，以更好地让你了解如何确定交易前估值。

九种评估方式：

请注意，大多数估值方法均基于可比较资产或基准估值等数据。 如何找到这样的数据本身就是一个问题，本文不会解决，但很可能发表在将来的文章中。

1. 用Berkus方法评估你的创业公司

Berkus方法是用一个简单方便的经验法则来估计你盒子的价值。它是由着名的作家和商业天使投资人Dave Berkus设计的。起点是：你相信在第五年的时间里，该盒子的收入可以达到2000万美元吗？如果答案是肯定的，那么你可以根据建造盒子的5个关键成功因素来评估你的盒子。

这将给出你一个粗略的想法，你的盒子值多少钱（AKA交易前估值），更重要的是，你应该做出那些改善。请注意，根据Berkus法，在没有收入之前，盒子的估值不应超过2百万。

Berkus方法适用于尚未有营业收入的创业公司。要了解有关Berkus方法的更多信息，请点击此处。

2. 用风险因子求和方法对你的初创公司进行评估

风险因子求和方法或RFS方法是依据Berkus的方法，稍微演化过来的一个的版本。首先，确定你盒子的初始价值。然后，根据建立盒子的12个固有风险因素，来调整盒子的价值。

这个初始值被确定为你所在地区类似盒子的平均值，风险因素以250,000美元的倍数为标准，从非常低的风险+500,000美元，到风险非常高的-$500k的估值。实际上，这里最困难的部分，在其他大多数评估方法中也同样遇到的，是找到有关类似盒子的数据。

风险因子求和方法适用于创业初期。要了解有关风险因子求和方法的更多信息，请点击此处。

3. 用记分卡估价方法对你的创业公司进行估值

记分卡估价是对盒子进行估价的更为精细的方法。 它开头计算的方式与风险因子求和方法相同，即确定你盒子的基本估值，然后根据一系列标准，调整估价。这些标准本身，将以它们对项目整体成功会造成多大影响来衡量。除此以外，没有什么其他新的东西。

你的盒子比类似盒子的平均值高出17.5％：

这种方法也可以以Bill Payne Method的名义称呼，它涉及到6个标准：管理（30％），机会大小（25％），产品或服务（10％），销售渠道（10％），业务阶段 （10％）和其他因素（15％）。

记分卡估值方法适用于尚未获得营业收入的初创公司。 要了解有关记分卡估值方法的更多信息，请点击此处。

4. 使用可比较的交易方法对你的初创公司进行评估

可比较的交易方法实际上只是三条规则。

根据你正在构建的盒子类型，你需要找到一个指标，它将是你盒子的代表。 该指标可以是针对你行业的：每月经常性收入（Saas），人力资源人员（临时），网点数（零售），专利申请（Medtech / Biotech），每周活跃用户或WAU（信使）。 大多数情况下，你只能从损益表中获利：销售额，毛利润率，EBITDA等。

根据考虑到的可比性，该盒价值为685美元或6,736美元

可比较交易方法适用于创收前和创收后的初创公司。 要了解有关可比较交易方法的更多信息，请单击此处。

5. 用“账面价值法”来评估你的创业公司

忘记盒子是多么神奇，看看它值多少个1磅的纸板盒。

账面价值是指公司的净值，即箱子的有形资产，即箱子的“硬件”。

“账面价值法”对于初创公司来说尤为重要，因为它专注于公司的“有形”价值，而大多数创业公司都专注于无形资产：RD（用于生物技术），用户群和软件开发（Web启动） 要了解更多有关“账面价值”方法的信息，请点击此处。

6.使用清算价值法来计算你的创业公司

从卖方的角度来看，很难说这是一笔不错的交易，清算价值就是其名称所暗示的，当公司生意注销时，财产清算的价值。

可以被纳入清算价值的都是有形资产：房地产，设备，库存…所以这些你可以在短时间内找到买家的一切资产。 观念是：如果我在不到两个月的时间内能把公司卖出去，可以赚多少钱？ 另一方面，所有无形资产在清算过程中将被认为是毫无价值的（假设是，如果值得的话，它将在你进入清算之前，已经被售出了)。例如:专利，版权和任何其他知识产权。

实际上，清算价值是公司所有有形资产的报废价值之和。

对于投资者来说，清算价值作为评估投资风险的参数是有用的：一个较高的潜在清算价值意味着风险较低。 例如，在所有其他条件都平等的情况下，最好是投资一家拥有设备，而不是租赁设备的公司。 如果一切都出了问题，你停业了，至少你可以得到一些卖掉这些设备的钱，而如果你是租赁的，那你就什么都得不到。

那么账面价值与清算价值有什么区别呢？ 如果一家创业公司在破产的情况下真的不得不出售其资产时，由于销售的不利条件，其从销售中获得的价值可能会低于其账面价值。

所以清算价值<账面价值。 虽然这两种资产都是有形资产，但这些资产的价值背景却不尽相同。 正如Ben Grahampoints所说，清算价值衡量股东可以从业务中脱离出来时的资产，而账面价值衡量了他们对业务所投入的资产。

7. 用“贴现现金流”方法来评估你的创业公司(DCF)

如果你的盒子运行良好，每年都会带来一定的现金。 因此，你可以说，该盒子的资产总值是未来几年所有未来现金流量的总和。 这正是贴现现金流方法(DCF)背后的基础。

假设你正在投资n年的现金流量。 之后会发生什么？ 这将是终值（TV）要解决的问题

方案1：你认为业务将保持稳步增长，并在n年后不断创造不确定金额的现金流。 那么，你可以用这个公式来计算终值：：TV = CFn + 1 /（r- g），“r”为折现率，“g”为预期增长率。

选项2：你在n年期限后考虑退出。 首先，你想估计收购的未来价值，例如与可比较的方式交易（见上文）。 那么你必须扣除这个未来的价值才能得到它的净现值。 TV =退出值/（1 + r）^ n

虽然在技术上，你可以用它来计算收益后的初创公司，但这并不等于初创公司的价值。 要了解有关DCF方法的更多信息，请点击此处。

8. 用第一芝加哥法来评估你的创业公司

第一芝加哥方法需回答一个特定情行：如果有一个小的机会将你的盒子变成一个大盒子，那你将如何评估这种潜力？

第一芝加哥法（以后来的第一个芝加哥银行命名，如果你想知道名字的来源的话）通过三个估值来处理这个问题：最坏的情况（小盒子），正常情况（正常盒子），最好的情况（大盒子)。

盒子价值，魔法发生了

每个估值均采用贴现现金流方法（或者如果不可能，使用内部收益率公式或倍数）。 然后，你可以根据反映出每种情况发生概率的百分比做出决定。 根据“第一芝加哥法”，你的估值是每种情况的平均值。

第一个芝加哥方法适用于收益后的创业公司。你可以在这里阅读更多关于第一芝加哥法。

9. 用创业风险投资方式对你的创业公司进行评估

如其名称所示，风险投资方法来自投资者的观点。

一个投资者一直在寻找一个特定的投资回报率，比方说20倍。 此外，根据行业标准，投资者认为你的盒子可以在8年内以1亿美元的价格出售。 基于这两个要素，投资者可以在调整稀释后，轻松确定他/她愿意为你投资的最高价格。

创业风险投资方法适用于投资收益前与收益后的创业。 要了解有关风险投资方法的更多信息，请点击此处。

最好的估值方法是…

恭喜！ 如果你这么做，你会知道9种估价方法。 所以你或许会尖叫：什么是最好的估值方法？

首先，请记住，风险投资机构真正使用的唯一方法是可比较方式，另外还粗略考虑了创始人可以接受的稀释程度。 例如，在30万欧元至50万欧元之间的种子轮中，给出15％至25％的收益，或确保创始人在A轮之后仍然保持大股东的地位。

其次，让我们记住，估值只不过是一个定型的估测。 估值从未显示出贵公司的真正价值。 它们只表明两样事情：（1）市场愿意给你小红盒子的投资价钱是多少，（2）你愿意接受以最低多少钱接受它。

话虽如此，我发现最好的估值方法是由Otium Capital的早期投资者Pierre Entremont所描述的。他说，你应该先从确定你的需求开始，然后根据需求，再谈稀释问题：

估价是考虑融资时的良好开端。 它有助于对所建立的数字给予论证，而并非单纯地讨论。 不管怎样，对更重要的供需游戏的来讲，它们只是理论介绍而已。





