互联网在商业延伸的特性之一乃去中介化的过程。

下至零售终端,上至供应链,渗透仍在继续。企业无论通过补贴获取海量用户的方式,抑或后期采取挤压上游利润,垄断供给端后联合收割,对行业的影响远超过服务形态的改变,新行业的诞生,旧行业的消失,传统行业的渠道商、代理正在加速消亡,去中介化的创业公司正在衍生新业态。

二十年的房地产黄金期随着二三线城市崛起,政府严厉行政手段调控,正逐渐落下帷幕。超发的货币 M2 急需从城市房地产中解放,随着降准降息及限购政策的深入,农地作为最后的低估资产可以作为吸收超量货币的投资标的,这其中也包括改革带来的土地流转业务;同时政府推动农村土地经营权流转,通过市场手段使农民自愿有偿出让土地经营权,实现土地集中化经营;新生的土地流转交易平台业务正迅猛发展。

自动驾驶领域,过去三年中,基于前后装市场的水电煤领域,赌赛道的选手不乏其人:V2V 车辆通讯技术、高精地图、基于摄像头智能识别、深度学习算法,基于 DCU 上层算法,主机厂商为脱离巨头产业链控制及降低研发成本需求,成为行业重要推手;基于理论场景的想法正在被淘汰,产业竞争正在从技术专利竞争进入到标准和联盟的竞争。

2017 年作为快递巨头门陆续登陆资本市场的快递元年,快递及物流行业谋求更多生长空间,无论 6 月初菜鸟网络及顺丰速运事件,抑或 15 年顺丰联合两家快递公司与普洛斯共同投资为抢占最后一公里的快递专柜,反映出资源话语权背后各参与方在发展模式上出现的分歧,基于物流讯息流通、仓储、AGV 甚至是冷链物流创业公司正在为各个细分市场服务贡献自身价值;

企业信息服务、云数据,作为过去几年的投资重点之一,今年的脚步并没有减缓,基于金融、医疗、存储、语义分析行业为企业提供服务的公司持续获得资本认可;

新零售品牌以其独特的用户群体,营销,供应链渠道正在做新的尝试,一线城市消费降级及三四线城市的消费升级形成的以优衣库及 Jimmy Choo 为代表的新兴日用品消费及奢侈品消费将在零售领域将持续出现:连锁便利店,酒店、家居、饮食品牌吸引众多行业资深从业者参与,传统行业开始借助互联网重构生态。

2016 回顾:过去一年的资本市场

2016 年,受二级市场的低迷影响,对一级市场造成的估值挤压持续发酵,一级市场基金出手比例降低。报告统计,2016 年中国 VC 投资金额合计 1254.4 亿元,相比 2015 年 1293 亿元小幅度下降。其中,企业服务、消费、文化娱乐得到关注度最高,硬件、金融、社交网络由追逐回归理性;金融、医疗健康关注度位居第四第五。

单体个例中,映客、摩拜单车、VIPKID 成了细分领域的明星企业。然而,三个主流领域中,映客所代表的直播行业正经历一场大洗牌:2017 年 6 月,宣亚国际发布公告,计划收购映客运营主体 48.2% 股权,曾因昆仑万维套现 2.1 亿元股份 70 亿元估值得到曝光的第一只直播行业独角兽,正遭遇十字路口的选择,公司控制权出让某种程度上也代表资本市场的态度。

直播行业中独立 app 的用户总规模持续下滑已成不争事实。根据 QuestMobile 年报告,相比 2016 年 10 月的高点,跌幅接近 50%,头部主播整体收入在不断放缓。由于直播时间长,信息密度低等传播性的限制,直播平台难以获取流量上的边际成本。无论是斗鱼、熊猫、虎牙这类内容形直播,还是快送、陌陌、映客等社交关系直播,烧钱模式一直是悬在头上的达摩克利斯之剑。

主播及内容的费用越来越高,没有足够资金储备的平台被拖死在战线上;而用户总体规模的下降已成为不可逆的事实,唐岩曾公开表述的 15% 用户留存率是企业的生死线;另一方面,监管部门的从严治理政策进一步限制直播行业的野蛮生长:2017 年 6 月,文化部关停 12 家平台,处分包括虎牙、YY、龙珠在内的 30 家知名平台。然而,「来了又走,装了又卸」的用户,与频繁跳槽、为自身社交媒体引流,以平台为跳板希望进入娱乐经纪圈的主播,直播平台逐渐被工具化,直播平台离当初人们对其寄望的微博、微信之后的第三大社交软件平台角色渐行渐远。

作为热点之二的共享单车大战则在 2017 年愈演愈烈,相比网约车服务,共享单车解决「最后一公里」出行需求,相比分时租赁、共享公交等项目,共享单车的具备天然的优势——以轻资产的方式覆盖更多用户群体。与受到国家行政监管的直播、自媒体行业不同,共享单车从早期便获得《国务院关于城市优先发展公共交通指导意见》的支持。

排名头两把交椅的摩拜、ofo 交替公布融资消息,甚至在投资人之间也因路线运营方向引发了朋友圈论据。最终头部选手阶段落定,共享单车背后的价值也逐渐浮出水面:不仅是商业模式、供应链管控、研发技术、运营效率及故障率的比拼,而是谋求日均 2000 万订单的最大共享平台门票——以单一品类切入横向扩展涵盖多种新能源交通出行工具的共享经济平台。尽管共享单车还面临市场需求不平衡,城市管理、用户行为不规范等问题,但瑕不掩瑜,企业通过加强智能化管理方式及运营效率,车辆停放、运维、安全问题得到持续改善。

2016 年榜单中有 19 家对外公布下一轮融资,8 家达到 10 亿美金估值成为行业独角兽。其中 AR 领域表现出众,先后跑出云知声、思必驰、优必选、依图科技、旷视科技等代表性公司。

2017 趋势判断

人工智能正在赋能所有行业

人工智能从 2016 年 AlphaGo 战胜围棋大师李世石已经成为众人关注的焦点,其后又在 2017 年 5 月击败世界排名第一的中国棋手柯洁。尽管人工智能领域国内目前与发达国家存在不少差距:缺少重大原创成果,在核心算法、高端芯片、重大产品与基础材料、元器件、接口方面均不具备优势;但如今人工智能已经上升到国家层面军备竞赛:2017 年 7 月 20 日,国务院发布一项发展规划,希望在 2030 年成为人工智能领域的世界领导者,在技术上超越对手,打造规模近 1500 亿美元的本土产业。

在互联网巨头中,百度全面转型人工智能。李彦宏在 17 年 2 月份出席人工智能实验室落成仪式时表示百度在过去两年半里研发中投入了 29 亿美元,其中大部分用于人工智能,公司寄希望于通过人工智能扳回移动互联网时代的劣势。除百度外,阿里巴巴、网易均组建了自己的人工智能实验室。在新的 AI 创业浪潮中,人工智能产生了众多应用场景,其中语音识别事兵家必争的重要入口。

目前,语音识别准确率已经越过实用门槛,进入商用阶段,但自然语义处理方面仍处在发展期,市场参与者正想方设法提升准确度及可用性,语义识别作为 NLP 的重要环节受到了资本的重视; 另一方面,基于收集数据、分析收据、解读结果、决定最佳行动、实施步骤上,机器在很多方面比人类更胜任。过去两年我们能看到,无人驾驶迫使卡车司机转行,特斯拉机器人流水生产线吞噬无数制造业岗位,人工智能的崛起深知波及脑力行业。

2017 年 7 月 25 日,国家工业信息安全发展研究中心与极客公园联合发布《2016 全球人工智能发展报告》。报告回顾了人工智能相关产业的整体发展历程,从细分领域、热门技术以及相关垂直行业等角度解读了 2016 年全球人工智能的发展状况,并重点分析了中国人工智能产业发展的挑战,对未来的发展方向做出了展望。具体的报告内容请在极客公园官网获取。

我们可以看到,人工智能正在从过去的一项单一领域前沿的技术,变成一种能力,赋能所有行业,无论是交通,医疗,物流,健康,云计算,每一个行业都在借助人工智能的能力快速进化和应用落地,这也加速了各个行业升级的进程。

垂直领域的企业服务高速增长

极客公园团队在分析汇总过去这 6 个月企业服务里发展势头很猛烈的公司时发现,企业服务早已不是水中月镜中花,更多企业服务已经从过去的上云移动数字化时代,转向了更为聚向且垂直的领域,比如数据库,压缩存储等基础服务领域,并且在技术体系上由封闭走向了开放。

PingCAP 是国内一家开源的新型分布式 NewSQL 数据库公司,团队主导开发的开源新型数据库产品 TiDB 打破了数据库市场的固有格局,其核心特性除了可以应对企业业务数据量激增的状况,也能满足传统企业的交易类事务处理需求,让用户业务快速增长过程中不再被数据库束缚,是大数据时代理想的数据库集群和云数据库解决方案。

此外,TiDB 在国际开发者社区里享有很高声誉,有大量社区贡献者和一群狂热的用户,TiDB 项目在全球最流行的开源代码托管平台 GitHub 上共计已获得 超过 10000+ Star,集合了 150 多位来自全球的 Contributors(代码贡献者),是全球数据存储领域中最为成功的明星开源项目。

在互联网公司产品数据库及商业信息服务公司「IT 桔子」上,对于 2017 年上半年投资数据的统计整理中,我们发现,过去六个月里企业服务领域里的公司融资数排在第一位,达到了 1433 家,几乎是第二位金融服务 743 家公司融资数的两倍,而这远远不是结束,未来很长一段时间内,企业服务将会持续高速增长,在更专业更垂直的领域继续深耕。

消费升级进入普惠时代

盒马生鲜,网易严选,米家有品,智能冰箱,乐纯,花点时间,三只松鼠,这些看起来毫不相干的产品和领域,都在消费升级的大旗下,大踏步发展着。

消费升级是最近几年一个非常热门的词,所有跟消费相关的产品领域都可以被冠之以升级的名义出现,根据全球著名的市场调研公司尼尔森的定义,价格超过该品类商品平均价格 20% 或以上的产品即可以被认为有品质的产品,而尼尔森最新的零售业销售数据报告显示,在中国市场中,供给和需求两方面的因素都驱动着品质类商品销量的增长。

首先,随着收入水平的增长普通消费者的购买力大大增强。中国市场购买力的年增长率为 7%-9%。与此同时,随着企业研发和创新能力的提升,市场上涌现出许多具有创新性的新品牌,这也推动着品质类产品销量的增长。

这一切在主流的投资机构里更是早已形成共识并提前布局,全球知名的风险投资机构 IDG 资本在今年 6 月的一份公开报告分享里提到了这个变化,IDG 认为这个变化来源于政治、经济、科技层面的驱动以及人群结构的变化,如果说消费升级在过去只在媒体和传播层面能看到听到,那到了今天,借助移动互联网的力量,线上线下的协同发展,消费升级已经切实的来到了每个人的身边,进入普惠时代。

智能硬件进入商用时代

2013 年被称为智能硬件元年,无论是可穿戴设备还是医疗健康智能家居,各式各样的智能硬件如雨后春笋般破土而出,无论是路由器还是插座,都从传统变智能,智能手环也层出不穷,智能硬件在 2014 年迎来了井喷,但经历了 2015 的冷静和理性洗牌,2016 的退却之后,2017 年迎来了新的转折点。

无论是可穿戴设备,智能音响,智能秤,智能家居,在经历了过去三年的市场重构之后,为了智能而智能的现象已经不复存在,所有厂商在生产和定义智能硬件的时候,硬件为先智能在后,首先得需要是一个有用的硬件产品,然后再去考虑是否智能,比如智能音响,智能门锁,智能体温计等等,智能硬件重新回到了有用时代,做一款有用的产品依然能赢得用户的支持,比如小米手环。

文娱迎来垂直增长

2016 年中国文化娱乐产业规模预计达到 3505 亿人民币,同比增长 11.8%。其中游戏行业巨大的市场规模和可观的营收及利润。2016 年全球电子游戏收入首次突破 1000 亿美元,中国游戏玩家达到 6 亿人,市场规模达到 246 亿美元,超过了美国的 241 亿美元。经历了 2016 年互联网 IP 的变现盛宴,以及 2017 年 5 月份的《互联网新闻信息服务管理规定》新媒体被纳入管辖范围打击,整体 IP 市场趋于理性化,人们认可内容时代同时,也在思考在社交娱乐领域,哪些是具备持续性的内生模式。

电影市场遭受了类似的过山车,从 2016 年年初所有人相信波澜壮阔的一年到神话的破灭,457.12 亿元的总票房与预期相差甚远。保底发行参与方遭受不同程度的损失,《盗墓笔记》、《致青春》、《小时代》惨败使得 IP 神话戛然而止,人们开始思考深度制作影业公司的门槛。

王者荣耀,迷你 KTV,抓娃娃机,得到,语戏,精灵宝可梦 Go,悟空传,这些在各自领域攻城拔地的产品,正在影响着巨大的文娱变革。

此前公布的消息,「王者荣耀」今年的季度收入为 60 亿元人民币,预计将为腾讯今年整体收入带来 11% 贡献;迷你 KTV 转眼已经铺满商场的角角落落,没有人再嘲笑你一个人唱 KTV;罗辑思维出品的「得到」将各个领域的顶级学者和讲师邀请到平台上来为用户授课,依靠互联网的无限降低的边际成本,传递更多的知识服务;「名人朋友圈」这样的产品正在 00 后中流行,选择一个身份,努力成为 TA(尽量符合该人物的性格特点),你就进入了一个新的世界了,人生如戏,全靠演技。

文娱是一个大行业,但又深入细致的影响了生活的方方面面,在衣食住行之外,他才是时间最大的占有者。

知识付费的高速增长

知识付费是 2016 到 17 年来最令人兴奋的变化,除了对知识本身传播结构的瓦解外,知识付费也产生了另一种高质量的知识生产方式,用共享的方式连接知识生产者和消费者,知乎 live,分答,得到,喜马拉雅,各种不同形态的知识在各自的载体上蓬勃发展,知识付费迎来高速增长的时代。

泛娱乐迎来新的爆发

《Pokémon Go》,《悟空传》,《银魂》,阅文集团,《饭局的诱惑》,这些分别代表了以游戏、影视、动漫、阅读和综艺节目等为核心的泛娱乐产业正在迎来黄金发展期。工信部发布的《2017 年中国泛娱乐产业白皮书》显示,2016 年,我国泛娱乐行业规模已突破 4000 亿大关,而在 2017 年,泛娱乐行业还将会在各自领域一路飙升,持续爆发。

新型垂直社区的形成

你喜欢二次元文化,有无数个社区在等待你加入;你是尤克里里爱好者,在线上你能找到全国各地的尤克里里达人;哪怕你只是简单的想每天有个地方说晚安,没关系有这样的只说晚安的社区;更有甚者你都不想跟任何人说话互动,那你去孤独患者社区好了,那里有一样跟你渴望孤独的人;无论你是什么样的人群,有着什么样的爱好,越来越多同好之人都会在各个垂直社区里相遇,这个世界的人群划分正在以小社区的形式聚集,越来越多的垂直社区成为聚集地,在 2017 年依旧会持续。

6 大领域的新机会及新公司

智能出行

历经持续几年政策吹风及供应链的准备,新能源汽车的产能在 17 年迎来释放:据中汽协发布 2017 年 6 月新能源汽车产销数据。6 月份新能源汽车产销量分别为 6.5 万辆和 5.9 万辆,同比分别增加 43.4% 和 33%,环比上月分别增加 19.7% 和 14.4%,其中纯电动汽车产销量分别为 5.4 万辆和 4.8 万辆,插电混动汽车产销量均为 1.1 万辆。商用车产销量环比增长分别达到 130% 和 149%。针对新能源汽车研发、分时租赁、运力服务的公司获得长足的增长空间。

另一方面,基于前后装市场的水电煤领域,赌赛道的选手不乏其人:基于 V2V 车辆通讯技术、高精地图;基于摄像头智能识别算法,基于 DCU 上层算法研发;主机厂商为谋求供应链的把控及降低研发成本需求,与互联网巨头、创业公司、之间合纵连横,成为产业合作重要推手;产业竞争正在从技术专利竞争进入到标准和联盟的竞争。

TOGO/北京途歌科技有限公司

分时租赁从属于共享汽车领域,具有便捷性、经济性、环保性和满足人们出行个性化需求的优势,在移动互联网飞速发展和分享经济的浪潮里应运而生。

由于网约车新规造成的需求溢出,以及介于 5 公里以上 50 公里以内的长租与短租车的市场空白,目前市场分散的分时租赁市场足够的成长空间;国家信息中心信息化研究部发布的《中国分享经济发展报告 2017》中预测未来几年,我国分享经济将保持年均 40%左右的高速增长。TOGO 作为分时租赁领域区别于主机厂自营的创业公司,在智能数据运营体系、中央调度系统,车辆控制权,大数据测算提升运营效率方面,具备通过规模扩张和效率提升实现盈利的能力。

地上铁 DST/地上铁租车(深圳)有限公司

在新能源汽车产能大幅增长的背景下,地上铁 DST 选择了「卖矿泉水」的生意,公司定位于物流运力共享平台,为各大快递物流及城市配送提供相对环保、搞效的运力服务,同时提供新能源汽车充电一体化运营解决方案及服务。

截至 2016 年底,地上铁拥有各种电动物流车辆 5000 余台,建设的充电场站及合作网点约 2000 多个,服务团队人数约 300 人,主要为物流业务的支线、调拨、末端配送提供不同的运力支持。业务涵盖运力解决方案、充电服务、车辆维护保障、业务运营支持。

地上铁 DST 的合作车企包括北汽新能源、上汽大通、东风汽车、比亚迪汽车、瑞驰电动汽车等。服务客户除顺丰、三通一达这些物流企业,还包括天虹、华润万家等连锁商超。

七号单车/北京天和亿科技有限公司

区别于单车想要解决的一到三公里出行需求,电单车定位于三到十公里的中短途出行人群,相比共享单车,电单车的优势在于「更快更省力更舒适」。但同时,共享电单车也受到法律法规约束、造价成本高、安全性、损坏率问题的困扰;与此前进入市场的同行不同,7 号单车采用国标车,符合上牌规定。目前 7 号单车已在北京昌平区、海淀区、石景山区投放了 2000 辆单车和 1500 个停车点。

中科慧眼/北京中科慧眼科技有限公司

北京中科慧眼科技有限公司成立于 2014 年 9 月,是一家从事汽车自动驾驶系统及相关产品研发的高科技公司。公司具备独立的软硬件开发能力,拥有多项自动驾驶、计算机视觉等领域的发明专利及软件著作权,在立体视觉、图像处理、视频分析、模式识别、数据挖掘等技术领域拥有深厚的技术积累。创始团队来自中科院自动化研究所、诺基亚、微软、丰田汽车,多次在智能汽车相关的创新大赛中夺冠。目前产品已经实现量产,为 ADAS 领域具代表性企业。

知行汽车/知行汽车科技 (苏州) 有限公司

ADAS 前装领域创业公司,从事中央控制器研发。由国内著名德系 Tier1 供应团队创业,具备全生命周期的产品研发经验,熟悉国内主机厂数据细节,国内仅有针对 DCU 上层算法研发团队,从事 L2-L3 阶段研发,主力产品包括 DCU、前置摄像头及自主视觉算法芯片、360 环视摄像头,目前已获得国内主流厂商研发合同,产品已进入设计验证过程,具备量产及技术输出实力。

Momenta/北京初速度科技有限公司

Momenta 致力于打造自动驾驶大脑,核心技术是基于深度学习的环境感知、高精度地图、驾驶决策算法。产品包括不同级别的自动驾驶方案,以及衍生出的大数据服务。

Momenta 有世界各地的深度学习专家,图像识别领域框架 Faster R-CNN 和 ResNet 的作者,曾获得 ImageNet 2015、ImageNet 2017、MS COCO Challenge 2015 等多项比赛冠军。团队来源于清华大学、麻省理工学院、微软亚洲研究院等,具备技术积累及原创力。

人工智能

基于收集收据、分析收据、解读结果、决定最佳行动、实施步骤上,机器在很多方面比人类更胜任。过去两年我们能看到,无人驾驶迫使卡车司机转行,特斯拉机器人流水生产线吞噬无数制造业岗位,人工智能的崛起深知波及脑力行业。

Mor.ai 蓦然认知/北京蓦然认知科技有限公司

在语音识别准确率已达商用阶段的今天,自然语义处理仍处于发展期。在众多专注于自然语言处理的企业中,蓦然认知对标 Alexa,运用自身在 NLP、上下文语义理解、多轮对话理解的优势,研发出一款智能交互及决策引擎 MOR。

MOR 以「对话即应用」为蓝图,将 GUI 和 VUI 结合,旨在更好地完成用户在日常生活中的需求,为用户提供精准的内容和服务。目前,Powered by MOR 的产品已在智能家居、智能车载以及其他智能硬件上完成落地,具备可快速移植、可拔插功能的 MOR 将前端的 SDK 提供给 B 端客户,客户可将 MOR 自行集成到智能产品中。在产品落地和未来的交互及服务方式上,蓦然认知走在了国内交互领域的前列。

达阀科技/达闼科技(北京)有限公司

2015 年成立的达阀科技,主营业务为云端智能机器人运营级别的安全云计算网络、大型混合人工智能机器学习平台、以及安全智能终端和机器人控制器技术研究。

团队研发了全球首款基于双芯片和虚拟化技术的云端智能连接终端 (AI Mobile),将云端的人工智能应用通过该设备来激活适配的机器人。同时,公司正在研发专门针对健康护理的人工智能应用。其移动内联网云服务 (MCS) 技术是实现下一代企业移动信息化的「云网端」关键架构,该项技术已经在金融、医疗、党政军、公检法司、大型制造业等多个行业得到应用。

团队来自国家「千人计划」首批特聘专家、前美国 UT 斯达康、中国移动研究院。

默安科技/杭州默安科技有限公司

默安科技是一家企业服务领域的公司,为企业构建用户视角的威胁情报体系、提供云计算平台及云租户安全解决方案、提供 SDL 软件开发安全解决方案,输出幻盾、哨兵云、BAF(业务安全防火墙)等安全产品,并提供渗透测试、蓝军对抗、安全培训等安全服务。适用于保护易受黑客入侵攻击的业务系统,特别在金融、证券、运营商等包含大量用户数据、资金等敏感信息的业务环境。

为企业提供用户威胁情报技术和人工智能技术融入企业安全防御体系,提供企业在云计算和 IoT 时代的安全整体解决方案。

Linkface/北京今始科技有限公司

Linkface 是一家将人工智能用于金融领域的科技公司,专注深度学习技术和计算机视觉研究,为金融行业提供身份验证、大数据反欺诈等多场景综合解决方案,主营业务有两部分,一部分是提供在线人脸身份认证服务,另一部分是通过挖掘单体深度人际关系,为金融机构提供更精准的客户信用评估服务。近期今始科技已把图像识别技术应用在车险、农险、寿险等领域,帮助客户处理后续核保及理赔环节。

速感科技/速感科技 (北京) 有限公司

速感科技是一家以机器视觉为核心的人工智能创业公司,机器人行业领先的视觉解决方案提供商。公司成立于 2014 年 7 月,目前主要产品为面向智能机器人的系统化视觉解决方案——ULBrain™M-32 三维视觉传感器、ULBrain™机器人视觉感知引擎、工业级导航定位模块,高配版可用于 VR 头显端,低配版可用于稍低机器人,公司曾在 16 年 11 月份推出工业级 AGV 导航定位模块,应用于仓储物流行业。

深醒科技/北京深醒科技有限公司

深醒科技是是一家从事人工智能方向,集研发、生产和销售为一体的高科技公司,以人脸识别技术切入 AI 战场,致力打造科技安防、智慧金融、智能交通、平安校园、平安小区等智能综合解决方案。相比于 Face++、商汤科技、依图科技,这些较早进入该领域的公司,深醒科技虽然还是行业新手,但凭借其技术优势,使其迅速获得了公安系统的认可。据联合创始人石磊介绍,目前深醒的业务范围已覆盖新疆、青海、云、贵、川、黑龙江等省份。

Maxent 猛犸反欺诈 / 上海行邑科技有限公司

猛犸反欺诈是为企业互联网及移动业务提供安全服务 Fintech 金融技术公司。与传统的数据反欺诈不同,猛犸基于机器学习和专利全栈被动式设备指纹核心技术,建立异常特征的自动识别,逐步达到自主、实时发现新的欺诈模式及目标。目前,Maxent 猛犸反服务的机构主要分布在风险集中区互联网与金融行业,合作客户有交通银行、恒丰银行、中国银联等金融机构。

CreditX 氪信/上海氪信信息技术有限公司

氪信 CreditX 是一个用大数据提供金融风控服务的科技公司,旗下产品 CreditX 为国内大型银行、物流金融、普惠金融公司搭建了大数据风险定价和控制系统,支持千亿级信贷资产;同时运营线下到线上融合的大数据云服务平台,为多个金融业务场景提供有效的风险云服务。

智能制造

中国通信院发布的《物联网白皮书》指出,微软、华为、软银、高通、BAT 等全球知名企业均从不同环节布局物联网,未来 2-3 年将成为物联网生态发展的关键时期。目前北美地区有 2888 家物联网相关企业,这些企业筹集了 1250 亿美元的资金,并已创造了 6130 亿美元的价值,主要聚焦在以下五个领域:人工智能、智能家居、健康医疗、VR/AR 和安全数据。

北醒光子 BeneWake/北醒(北京)光子科技有限公司

机器人、无人机、无人驾驶要实现智能化,首先需解决信息获取的问题。北醒的产品 DE-LiDAR 即构成了这些智能设备的「眼睛」。北醒光子的产品线目前分为 TF 系列和 CE 系列。其中 TF 系列是小视场角的激光雷达,主要面对的是无人机定高和 机器人的避障的市场。CE 是一款固态激光雷达,主要给无人驾驶,工业车辆等提供避障、导航。这是目前全球已量产的唯一一款固态激光雷达,视场角可达 130°,纵向 24 线。北醒去年获得了奥迪创新实验室冠军,已开始和车厂进行深入合作。

Sensoro/北京森哲若信息技术有限公司

作为一家物联网基站通讯公司,Sensoro 在物联网通讯技术领域,拥有低功耗传感器、超远距离低功耗通讯网络及大规模互联网数据挖掘等软硬件方面自主研发能力,主力产品包括超低功耗通讯芯片、通讯基站、物联网云端系统,为各行业客户提供从芯片、通信模块、传感器、通讯基站、云端一体化端到端的解决方案。目前 Sensoro 客户覆盖全球 65 个国家及地区。

科百科技/北京科百宏业科技有限公司

科百科技拥有来自六个国家的精准农业和物联网复合型团队,通过历时七年的研发和改进,已开发出第一套基于中国 780MHz 物联网专用频段的农业物联网系统。主要包括环境数据无线采集系统、无线网络控制技术、云平台管理系统,以及数字模型。科百研发的不需要依赖外接电源的无线控制技术可用于灌溉和温室设备的低成本精准控制,单台网络控制器可以无线接入 100 个节点,控制至少 400 台套农业设备,成本相当于荷兰和以色列同类有线监测和有线控制系统的三分之一。科百科技客户包括中农集团、万达农场、中信国安、中国农科院等机构在精准农业、智慧城市、环境物联网方面有深入合作。

克路德机器人/青岛克路德机器人有限公司

作为人工智能应用类企业,克路德机器人专注于服务型机器人研发,产品涵盖智能家居机器人,商业服务机器人及特种服务机器人三大系列。其「机器人大脑」平台——「哇欧大脑」是一个拥有「语言能力」、「数据处理能力」和「机器感知与行动能力」的技术共享平台,支持 80 种家庭场景,可以满足 300 多种智能家居控制接入。

小寻科技/上海小寻科技有限公司

作为小米生态链企业之一,主打产品为米兔儿童电话手表的小寻科技,其母公司龙旗帜科技为国内规模最大的移动通讯 ODM 企业之一,2016 年公司累计出货量超过 3 亿台,面向 1500 万出货量的儿童智能手表市场,小寻科技整合供应链资源,采用集成研发的模式在细分市场中建立了壁垒。

极智嘉科技 Geek+/北京极智嘉科技有限公司

2017 年作为快递巨头门陆续登陆资本市场的快递元年,快递及物流行业谋求更多生长空间,无论 6 月初菜鸟网络及顺丰速运事件,抑或 15 年顺丰联合两家快递公司与普洛斯共同投资为抢占最后一公里的快递专柜,反应出从高度依赖电商至抢夺资源话语权的过程,背后各参与方在发展模式上出现的分歧,基于物流讯息流通、仓储、AGV 甚至是冷链物流创业公司正在为各个细分市场服务贡献自身价值,在零售业迅速转型的背景下,仓储智能物流化行业有望出现超预期增长。

在仓储物流机器人领域,极智嘉科技无疑是一家代表性公司,其主打的物流领域的极智机器人拣选系统,提供以极智机器人为核心的机器人拣选系统、搬运自动化系统和分拣系统,结合大数据、云计算和人工技术,能实现集中退货、智能补货、动态货位、越库等复杂功能,提高电商货物物流效率效率同时降低成本及劳动强度,目前客户覆盖天猫、唯品会、苏宁等电商仓库,部署超过 1000 台机器人。

G2 Link 际链网络/上海际链网络科技有限公司

作为物流产业的下游服务商,际链通过技术驱动物流要素互链、输出平台能力、基于大数据赋能资源方的互联网技术公司和平台业务管理公司。团队设计出共配管理、数字园区和物流数据云平台三大产品,从点到面建设资源链接体系。通过链接系统和数据,使园区业主、仓储服务商、运输服务商、金融服务整合在一起,组成高效的智慧配送服务体系。

鲸仓/深圳市微便利电子商务有限公司

电商企业对降低履单成本、挖掘物流「第三利润源」的需求一直是主 KPI,而仓储又占电商物流约一半的成本,是重点优化领域。鲸仓科技目前在广深地区已经运营有 3 个合计近 2 万平米的自动化仓库。

鲸仓推行 SaaS 化模式,客户不需要购买鲸仓的设备和系统,按照现有的成本将仓库业务外包给鲸仓,由鲸仓投资设备和人员,将客户的仓库升级改造为自动化仓库。鲸仓会和地产商合作,由后者投资设备,鲸仓负责运营、招商,效益溢出可以分配给电商客户、地产商和金融机构。产品面世一年,已经在跨境电商环球易购、唯品会以及深圳最大的物流地产商「深国际」等企业运营。

米唐科技/米唐(Sugr)科技有限公司

深圳米唐科技有限公司(Sugr),专注于语音交互领域,致力于声学算法研究整合,围绕量产实施,提供软硬件结合的 Turnkey Solution。为消费者提供语音交互与人文结合的自有品牌音箱产品,也为品牌商、ODM & OEM 企业提供智能语音交互解决方案服务。作为亚马逊认证推荐的 Alexa 系统解决方案提供商、全球合作伙伴,腾讯语音服务首批战略合作伙伴,提供从 PTT 按键交互到远场语音交互的完整解决方案,致力于降低 ODM 及其他行业客户生产 Alexa 等智能语音助手兼容设备的门槛,提供算法与 DSP、软硬件及整机解决方案,助力快速开发和量产,携手同行、加速构筑语音交互生态。

电商 O2O

2014 年随着京东上市,把电商浪潮推向了巅峰,然而近两年起,中国互联网红利大幅消亡,线上流量成本与线下出现了倒挂现象,从 2017 年起,京东阿里腾讯甚至顺丰,都加快了线下市场的布局,尝试从线下把市场凝聚起来。刘强东最近提出的「第四次零售革命」概念指出,第四次零售革命是建立在互联网电商基础上、又超越互联网的一次革命,它将把人类带入智能商业时代,但零售业的本质万变不离其宗:成本、效率、体验,改变的知识零售的基础设施。基于线下的新零售品牌迎来新的发展机遇。

聚土网 / 重庆美村科技有限公司

在「全国三分之一的土地已经流转,且每年新增流转面积数千万亩」的市场背景下,聚土网服务集中于农村土地的综合管理。以土地流转、土地托管为核心,围绕土地管理提供土地金融、生产资料等增值服务,满足用户从找地到生产全过程的服务需求。团队采用直营+乡镇服务站的模式,在重庆、四川、山东、安徽、河南、河北、湖南、湖北等地区部署了 500 余人的线下团队,已在 300 余个县域建立了乡镇服务站,全方位提供农村土地的流转、托管、金融等全产业链服务,致力于成为全国最具规模的农村土地管理平台。

8 公里/上海若邻信息网络技术有限公司

年轻人对品质生活的追求是消费升级领域中的一个大市场,对比国外家喻户晓的 tumbtack 采用 P2P 模式,「8 公里」以 S2C 商业模式为切口打造新型模式的专业定制化生活服务平台,用户任何需求的时候,通过回答几个模块化问题,「8 公里」平台就能在几秒钟内找到周围合适的服务商,用户通过比价、对比服务质量评价,挑选合适的服务商。从家政到搬运,从维修到培训等长尾本地化生活服务。抛弃传统的黄页和搜索引擎模式,通过智能化前端、大数据分析、基于 LBS 的匹配让需求方轻松找到服务。

作为平台方,「8 公里」核心价值在于一方面提高用户需求匹配效率,满足其非标本地服务需求,降低费用支出,对于商户端,可将从过往的搜索引擎、黄页高额的竞价排名成本、大 B 高额抽佣中解放出来,降低了推广成本,提高匹配效率;对于未曾互联网化的商家,平台工具能帮助其带来增量客户。

新零售品牌以其独特的用户群体,营销,供应链渠道正在做新的尝试,一线城市消费降级及三四线城市的消费升级形成的以优衣库及 Jimmy Choo 为代表的新兴日用品消费及奢侈品消费将在零售领域将持续出现:连锁便利店,酒店、家居、饮食品牌吸引众多行业资深从业者参与。

城家公寓/丞家(上海)公寓管理有限公司

针对 10 天深度旅游、外派出差 30 天以上的场景,为满足不同人群「灵活性」需求,华住酒店研发出国内首个长短租结合的 CAS 系统,可实现自动排房,实现「去前台化」管理。城家公寓在成立一年多的时间里,在全国一线城市已布局 50 家物业、5000 多间房,除了公寓之外,城家计划延展民宿、民居业务线等非标住宿领域产品。

信良记/信良记食品科技(北京)有限公司

信良记是一家餐饮供应链品牌,目前专注于鱼虾蟹贝等水产品,为合作的千余家餐饮企业提供小龙虾、巴沙鱼片、爆浆饮料、酸菜料包、火锅底料等标准化爆品,餐厅只需简单复热即可出售给消费者。目前,信良记的合作商户已达 5000 余家,包括像小南国、千喜鹤、避风塘、金百万、大虾来了、夹克的虾、渝乡辣婆婆、小豆面馆等知名连锁企业。

美黛拉 / 绽放科技

中国医疗美容市场每年 16.7% 的年复合增长率,「颜值经济」市场正迈向千亿体量,医疗消费群体正在不断扩张,与「新氧」、「更美」等公司类似,美黛拉采取社区+电商的运营方式,针对整形互助问答,提供医美信息服务、金融分期业务。团队采用差异化竞争策略,利用团队媒体资源优势,使用「买手制」精选医美项目,获得更高的客户满意度,目前美黛拉已签约 500 家合作机构。

ARTAND/北京云艺互动科技有限公公司

Artand 是一个面向艺术家的在线社区及作品交易网站,艺术家们在 ARTAND 向全球的艺术爱好者、收藏家、专业机构展示自己并寻求合作机会,目前,Artand 的注册艺术家达到了 3 万名以上,注册收藏家为 5 万人,注册艺术爱好者 20 万人,艺术作品达 20 万件。

熊猫精酿/熊猫精酿(益阳)酒业有限公司

熊猫精酿是一个专业生产精酿啤酒品牌,在借鉴和引入北美精酿啤酒工艺的基础上,结合国人口味,精心酿制适合国人的啤酒。熊猫精酿已经开出了 15 家店铺,进一步在长沙、苏州、合肥、武汉、厦门等一二线城市形成了覆盖,其中,5 家已经在运营,另外 10 家也即将正式营业。

社交娱乐

2016 年中国文化娱乐产业规模预计达到 3505 亿人民币,同比增长 11.8%。其中游戏行业巨大的市场规模和可观的营收及利润。2016 年全球电子游戏收入首次突破 1000 亿美元,中国游戏玩家达到 6 亿人,市场规模达到 246 亿美元,超过了美国的 241 亿美元。

暴鸡电竞/深圳开黑科技有限公司

相对于有生命周期、可复制性弱的游戏领域,没有比「卖自来水」更能长久的生意了。暴鸡电竞所面临的游戏陪打代练领域已是一个成熟的产业链,但在线接单平台作为延伸产品可以面向更广大的互联网群体。平台主力运营《王者荣耀》、《英雄联盟》、《皇室战争》、《红警 3》等游戏,采用滴滴打车式的抽佣制。除了价格上的优势,暴鸡电竞在对接 B 端及 C 端的功能需求上更能贴近用户习惯,同时培养用户之间的社交关系。创始人官志远层负责过《王者荣耀》、《穿越火线》、《英雄联盟》等竞技产品品牌业务。

最右/北京小川科技有限公司

最右是一个娱乐类移动垂直社区,面向年轻人的兴趣话题,与贴吧、豆瓣小组用户不一样的是,活跃在最右的用户大都喜欢调侃和捕捉生活,从而基于各种趣事而生产话题。同时产品也区别于微博,「最右」强调的是话题本身产生的信息流而不是以人为中心的信息流。最右每天能产生 200 个以上的新话题,用户都可以对这些话题发帖。被推上首页的帖子内容现阶段有 30% 是原创,其余为用户主动搬运,知乎、微博的段子,Biliibili 站的视频都是用户的搬运对象。

KnowYourself/知我探索教育科技 (北京) 有限公司

KnowYourself(知我探索)是一家致力于引领年轻人自我探索,带领青年自助互助的泛心理学创业公司,拥有微信公众号 KnowYourself,秉持开放、多元、自由、赋权的价值观,已创作出阅读 10 万+的内容,传播心理学知识和观点,并提供线上/下课程和活动。拥有百万用户。

抖音短视频/北京微播视界科技有限公司

定位「年轻人的音乐短视频社区」的抖音,UGC 短视频一直是团队看好的方向。大屏手机的普及和网络基础设施建设提速降费让更多人、尤其是更多年轻人开始习惯于用短视频表达自己,而市面上偏工具化的视频产品并不能完全满足年轻人的属性,抖音团队选择音乐为突破口,强化视频本身的表达方式,让年轻人制作属于自己的创意视频。

HelloTalk /深圳市天创科技有限公司

HelloTalk 成立于 2014 年,是一个开发语言学习 app 的工作室。该 app 可以帮助用户找到其想学外语的母语语伴,双方通过交换技能得以匹配。同时,该软件还提供诸如语音转文字、在线翻译、语法修正等功能,现在已支持 18 种语言和地区。有超过 7 百万来自全球近 200 个国家的用户。用户透过 HelloTalk 使用一键聊天翻译、语音识别、真人改错等功能,和真人母语者互助学习超过 150 种语言,实现语聊社交场景的共享经济。HelloTalk 现有超过 5 万名续费增值会员。2017 年,HelloTalk 陆续添加学习内容、群组课、直播课等专业教学服务,实现教学服务的变现。

应用工具

大数据,企业信息服务、云数据,作为过去几年的投资重点之一,今年的脚步并没有减缓,基于金融、医疗、存储、语义分析行业为企业提供服务的公司持续获得资本认可;

海致 BDP/海致网络技术(北京)有限公司

现在数据分析平台以及整体科技应用发展趋势是朝着易用发展的过程,作为一站式数据管理和分析平台,海致力 BDP 从数据接入整合,到数据处理、分析、挖掘,再到多终端可视化,对数据进行全价值链管理,客户覆盖零售、物流、泛互联网知名企业,并针对不同行业的业务流程,由前端数据分析至后端建模,都提供易用性强的可视化的操作,面向企业所有用户群体。

才云/杭州才云科技有限公司

近两年来 PaaS 逐步被广大企业客户接受。成立于 2015 年 7 月的才云科技是一家基于 Docker 的企业 PaaS 服务商,CEO 张鑫曾为美国谷歌软件工程师,从事核心技术底层系统研发。

与当前其他厂商主推的「Container as a Service」不同,才云提供「Cluster as a Service」。Container as a Service 侧重的是 Docker 所带来的开发、测试、发布的便利,才云则侧重对百万级 Docker 进行管理。过去的一年跟多家行业伙伴达成战略合作,在电商、金融、运营商、教育、制造等行业均有落地。

Kyligence/上海跬智信息技术有限公司

Kyligence 是一家专注于大数据分析领域创新的数据科技公司,为企业提供基于 Apache Kylin 的智能分析平台及产品,Apache Kylin 是第一个由中国团队完整贡献到 ASF(Apache 软件基金会) 的顶级开源项目,与 Spark,Hadoop,Kafka 等一个级别,产品覆盖私有云部署到云计算平台。

长亭科技/北京长亭科技有限公司

随着互联网技术的深入,网页及 app 基于站点的交互行为存在越来越多的被黑客攻击风险,应用层面上的每一个环节,注册信息、转账汇款、移动支付都可能产生漏洞。长亭科技定位为企业客户提供应用层防护安全解决方案,旗下已发布两款产品雷池(SafeLine)和谛听(D-sensor)用于替代已被使用了近二十年的 WAF 等传统依赖黑白名单和人工配置的方式预防风险。针对网页及 app 产生的基于站点的交互行为,寻找应用层上的漏洞,帮助企业防止被黑客攻击。

桃树数据/杭州桃树科技有限公司

桃树科技是一款大数据分析平台,主要帮助企业用数据提升决策效率、建立智能运营流水线,通过自动化数据分析为企业挖掘价值。其机器学习产品 DataBrain 容纳最前沿的算法技术和世界一流数据科学家的实战经验,建立高效的数据科学工作流,帮助数据分析师、数据工程师、业务分析师具备全方位的建模能力,迅速成为不同领域的数据科学家。DataBrain 提供的信用风控、精准营销、个性化推荐、定投策略以及客户分群等数据模型已经嵌入多家知名银行及金融机构的业务流程。

BosonNLP/上海玻森数据科技有限公司

如今多达 80% 的商业数据都以文本、图像等「非结构化」的形式存在,如何挖掘出数据背后的价值,这对企业而言不仅是机遇,更是巨大的挑战。玻森数据是国内首家提供完整商用语义分析引擎的公司。通过整合企业内部客服、售后记录、第三方平台用户评论等数据,玻森数据的语义分析技术可以对企业数据进行层次化、多维度的分析挖掘,从而帮助企业实时、客观、更全面地了解市场与产品。公司旗下有中文语义开放平台 BosonNLP、企业征信服务网站「风报」等产品。

PingCAP/北京平凯星辰科技发展有限公司

PingCAP 平凯星辰是一家专注于新型分布式数据库的研发,核心技术团队包括 Codis、SenseiDB 等知名开源软件的作者。其核心产品 TiDB 致力于解决关系型数据库水平扩展的难题。作为一款定位于在线事务处理/在线分析处理的融合型数据库产品,TiDB 解决了关系型数据库无缝弹性扩展、全球多数据中心分布等问题。

小劳易管/北京涌金冠泰科技有限公司

蓝领招聘的细分市场——非全职招聘中,存在这么一个痛点:尽管蓝领招聘市场容易标准化,但现有的平台不能解决人才管理问题,企业对非全职人员的管理难度要比招聘难度大得多。鉴于此团队研发出小劳易管,覆盖从前端招聘、人才获取、薪酬发放管理。团队上一个项目「兼职宝」中沉淀了数百万的兼职用户,如果企业有用人需求,小劳易官可在资料库中实现对接。自 16 年 5 月产品上线以来,小劳易管的企业用户实现每月数百家的增长,客户包括滴滴、美团等企业。

运去哪/上海汇航捷讯网络科技有限公司

运去哪是一家 B2B 电商平台,主打国际货运领域,旨在为进出口企业和货运代理企业搭建一条快捷的沟通与交易通道,可提供在线运价查询、报价、订舱、货物追踪、支付等服务,平台鉴于撮合及自营模式各自的优缺点,采用众包自营模式,作为资源整合者的角色将各港口、各航线上的优质货代企业、车队、报关行、仓库等物流服务提供商,将外贸企业的物流需求分包出去。通过这样的模式,既能够确保平台服务的品质,又能够避免完全自建资源,导致业务、资金压力过重的问题。

PKFARE / 深圳马可孛罗科技有限公司

在国际旅游产品 B2B 领域,产品的种类和数量众多,超过国内大型 OTA 平台所提供的产品数量和种类,买卖双方由于存在语言、文化、时区、货币汇率等多重壁垒,造成信息的严重不对称,优质的海外旅游产品都与消费者无缘。PKFARE 意在整合全球旅游旅行资源,用统一的标准,高效的把供应商和采购商的需求链接在一起,建立全球旅游产品资源合与流量分发平台,解决传统模式下信息不对称,交易效率低下的问题。

盖雅工场/苏州盖雅信息技术有限公司

盖雅工场是亚太地区劳动力管理软件云服务领导品牌,通过业界领先的劳动力管理云平台和优质高效的服务能力,为包括「二五一十」(世界 500 强、中国 500 强、行业前 10 名)在内的众多中大型生产制造、连锁零售、专业服务、电商物流和知识工作行业客户如通用电气、博世西门子、三星、大众汽车、奇瑞捷豹路虎、苏宁、雅诗兰黛、耐克、GAP、C&A 等 12 个国家和地区的 300 多家企业和超过 50 万名的员工提供复杂考勤、智能排班、精益工时、劳动力优化等劳动力管理解决方案,帮助企业精确控制劳动力成本、快速提升劳动力效率、预先规避合规化风险并切实提高员工满意度。

轻松财税/上海普道财务咨询有限公司

轻松财税是普道咨询旗下的财务管理品牌,专注于为中小微企业提供方便、快捷的财税业务服务。

从最基本的记账、报税,再到针对整个集团的财务梳理,客户都能够在轻松财税找到适合自己的一站式服务。截止到目前,轻松财税的付费用户已逾 30000 人。

驿氪科技 / 上海驿氪信息科技有限公司

尽管互联网已经入 AI 元年,但传统线下零售门店在移动互联网应用上存在较大改善空间,品牌商对原有客户需要做更深挖掘,增加留存用户,这也是品牌商直营化大势所趋。驿氪科技的主力产品包括零售、快消、生活服务领域的移动互联网 CRM 平台,致力于为品牌商和零售商提供以本地化营销互动(LSM)平台为核心的产品、服务和解决方案。

无讼/无讼网络科技(北京)有限公司

与市面上大部分创业公司着力点在律师线上货客功能不同,无讼强调律师个体价值,希望通过工具提高律师工作效率,旗下产品包括无讼案例、无讼名片、法小淘等。

通过大数据将律师与裁判文书信息关联匹配,无讼已经生成了超过 30 万张律师名片。无讼名片展现了律师的专业领域、执业经验,律师可以认领自己的专属名片,并根据自己的专业技能编辑标签。同时无讼也为律师提供检索工具,目前已收录 3000 万份判决书。通过以上产品,无讼现已连接全国超过 30 万法律人,15 万律师,其中近 4 万认证律师。

自客/广州老虎信息科技有限公司

自客的定位是想成为中国最大的中高端人才服务机构,旗下拥有国内首家自由职业者与中高端人才兼职的任务平台自客网及互联网牛人跳槽工具猎多多,同时拥有自客学堂、职友记、人力大师等公众号平台,为平台用户提供职场资讯。由于中高端人才的服务形态多为猎头模式,所以自客目前拳头产品猎多多定位于链接互联网牛人与猎头对接的聊天工具,让人才配备自身专属的猎头顾问。

写在最后的话

极客公园每年的年中和年末都会出两份报告,一份是关于中国互联网创新产品评选,一份是关于中国互联网最具投资价值公司;中国互联网创新产品评选会在每年的年末评选发布,被誉为中国互联网创新产品的「学院奖」,这个奖项的评委由各个领域的产品经理和长期关注产品创新的投资人及极客公园的用户组成,纯粹以产品人的维度去评选一个关于产品的奖项,是一个彻底纯粹的产品奖。

而关于最具投资价值的 TOP 50 公司,则是以技术和产品的维度相互印证,二者结合的综合维度判断这家公司的投资价值。

做为一个以产品为基点,以技术为导向的媒体,分析和理解创业公司的发展也是基于产品和技术的维度去判断,我们会尽量冷静克制去面对关于追逐热点和风口的部分,我们认为热点总会慢慢平息,从眼球里消失;风口也总会过去,慢慢回归理性,而产品和技术的价值是不可磨灭和取代的,真正优秀的产品和出众的技术在任何维度都值得被赞扬,被发现,并授之与荣誉,极客公园过去七年来一直坚持以产品的维度为出发点去看待互联网的发展,并以此窥探商业世界的本质,发现那些具有商业变量的公司,点亮他们。