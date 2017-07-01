Newzoo：2017年全球移动市场研究报告

十年前，第一款iPhone上市，改变了移动电话生态。2007年，苹果第一代iPhone销售了140万部，配备了3.5英寸屏幕，200万像素摄像头和4GB内存，售价499美元。现在，iPhone占苹果总收入的60%以上。

Newzoo的数据显示，4月份，全球iPhone用户7.28亿。这意味着过去十年销售的iPhone中几乎2/3仍在使用中。虽然这个数字可能看起来很高，但是这主要是由于过去4年iPhone的销量比较高。更令人印象深刻的是，四月份全球使用的所有智能手机中有25%是iPhone。，Newzoo分析了iPhone在设备和操作系统方面取得的成功。

中国占所有iPhone的31.3%

中国是iPhone最大的市场，四月份使用的所有iPhone中，近1/3是中国市场贡献的，即2.28亿。中国1/4以上的智能手机都是iPhone，使得苹果成为中国的第一大品牌，领先于华为、小米、OPPO等本土制造商。美国是iPhone的第二大市场，占16.4%，相当于1.2亿部。与中国相比，苹果在美国的市场份额更高，全国有47.4%的智能手机是iPhone。iPhone在日本智能手机市场的份额最高，达到60.1%。

iPhone 6（Plus）系列是最常见的

在7.28亿部iPhone中，iPhone 7（Plus）占19%，而iPhone 6S（Plus）则占26%。 2014年9月发布的iPhone 6（Plus）最受欢迎，占所有iPhone的30%。这意味着所有使用iPhone的手机中有不到50%是在2014年或之前发布的，约3.7亿部。智能手机的使用寿命相对较长，新设备销量持续增长面临着很大压力。在采用最新一代iPhone方面，阿拉伯联合酋长国的iPhone用户最有可能使用7系列（27.0%），其次是美国（26.7%）和日本（25.9%）。

85%的iOS设备在运行最新的操作系统，而Android最新版普及率只有11%

升级到最新的操作系统方面，iOS用户比Android用户更快。2017年4月，85%的iOS设备在运行iOS 10，而且，超过一半的iOS设备正在运行iOS 10.3。Android则截然相反，四月份仅有11%的设备运行Android 7。其中德国、瑞士和捷克共和国领先，超过90%的设备运行iOS 10。在瑞士和瑞典，37%的Android设备运行Android 7，远高于全球平均水平。





