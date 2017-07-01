知乎、快手之后，谁是下一个流量金矿？

如果你发现了某个未被占领、你又擅长的内容和人群区块，还等什么呢？

一、现象：内容社区火了？



日前，知乎和快手怼上了。

有网友在知乎上发快手点评，没想到被快手员工“扒皮”。接着此事引起轩然大波，快手接连应对不当，危机公关酿成了更大的危机。一时间，反对快手已经成为知乎上的政治正确。

快手和知乎仿佛两个国度。而这些分裂的社区们折射出的，恰恰是很多人的生活轨迹——

早晨，在拥挤的地铁上刷知乎，围观撕逼；

中午，在食堂刷脉脉，偷窥职场八卦；

夜深了，打开朋友印象，刷匿名“三观”问答，找有感觉的异性；

听音乐，打开网易云音乐，看看附近妹子的爱好；

理发时，“小哥”又在炫耀最新拍的快手视频；

约会时，女友打开in，刷各种“高颜值”的美妆、美食、旅游，记录精致生活……

这是今天城市众生的缩影：泡社区。每天晃荡在不同的社区里，释放着性格的不同面。

人群的分裂，性格的分裂，繁荣了一个个内容社区。进入2017年，资本回暖，内容社区们有了声量：

1月，知乎完成今日资本领投的1亿美金D轮融资；

1月，社区化的假装情侣完成1000万元Prea轮融资；

3月，美篇完成真格基金投资的1700万元A轮，另辟蹊径切入了中老年社区方向；

3月，快手完成由腾讯领投的3.5亿美金战略投资；

3月，图片社交in 3.0版本上线，以LBS+兴趣为主的“世界页”亮相，突出有调性的年轻人内容；

4月，高质量图文创作平台简书获得媒体关注，要营造一个更健康、更有价值的社区；

7月，朋友印象获得新一轮1亿元融资。

毫无疑问，知乎和快手作为两个极端，正在引领内容社区的升级。接下来，谁能复制知乎、快手的成功，变成新的独角兽呢？内容社区，会是一个新的热点吗？

二、流派：内容社区的类型



纵观当下的内容社区，有四大流派：

1、内容中心派，以高质量的内容作为社区核心，一切围绕内容。知乎是中国最大的“深度内容”社区，以“问答求解”的形式，连接各行业精英和深度内容，内容的专业性和可读性是其核心，对于90%以上的大多数用户，即便没有任何发言，“刷知乎”本身就是一种生活方式。

2、社交中心派，以用户创作的UGC内容为主导、强调社交属性。朋友印象致力于打造每个人的“陈列馆”，馆内“展品”由用户的生活记录、他人的评价、针对三观的灵魂问答组成，从而完成了对一个人的全方位记录，组成一个人的传记和百科，这些内容都会成为社交契机。

3、消费融合派，强调品牌与消费内容的分享，致力于广告和电商的转化。in是围绕白领女性精致生活的分享平台，高颜值的女孩子们用照片和视频记录着各自的美食、美妆、旅游等生活信息，这些分享又成为品牌消费的参考引导，从而成为热门品牌电商倒流的利器。

4、工具延展派，工具切入拓展到社区，社区内容反过来巩固工具应用。网易云音乐是小资中产们的最爱，不仅是音乐软件，歌单、乐评、附近、动态、话题打造出了一个有温度的音乐社区，你尽可以找到喜欢同一首歌的异性……这样一个家园设定让云音乐脱颖而出。

内容、社交、消费、工具，条条大路通罗马，为何最终他们都不约而同地走向了内容社区呢？有个性调性、有消费价值的内容社区，会是最佳的前程吗？

先来看看大背景、大机会。

三、背景：泛娱乐，大时代



在《未来5年大机遇，做贩卖多巴胺的超级玩家》中，笔者已经指出：

新的经济周期已经开始，在平台（效率）战争大势已定的局面下，未来几年主要的机会在消费和“娱乐”：谁能帮用户更好地杀时间、去无聊、带来丰富的精神享受和满足，又不触犯政策红线，谁就能抓住新周期的红利。

内容社区正是娱乐时间“杀手”，会让用户产生沉浸性依赖。

只要抓住一个人群的娱乐时间和习惯，都可能成就一个内容社区独角兽：

年轻人对二次元的钟爱，诞生了B站；

年轻女性对品牌与精致生活记录和分享的需要，催生了in；

一二线高学历人群对深度长阅读的喜爱，催生了知乎；

二三四线和小镇青年中屌丝群体的无聊，催生了快手；

情感、三观和爱好的共鸣，自我描述以及来自朋友的实匿名描述，让朋友印象屡屡刷屏；

而学生群体对“文爱”的癖好，催生了假装情侣的社区繁荣；

甚至比如美篇这样的产品，我们可能闻所未闻，却是中老年摄影爱好者的园地。

未被把握的社会潮流，和更多未被开垦的人群，将为我们打造出更多的内容社区”独角兽“。

笔者曾在《还在迷恋垂直细分生意的创业者们，该醒醒了》一文中指出：垂直社区的社交需求，往往一个微信、qq群就能满足，其内容需求关注相关主题的公众号、微博大v就可以。那么一年过后，是不是要自己打自己脸了呢？

也许这些社区还有某些东西，无法被替代？

四、分野：社交只有一个，社区可以很多？



大多数人分不清社交和社区。

14年社交大热的时候，各种各样的打着社交旗号的app冒出来，但很多其实都是社区。

都有im对话功能，都有newsfeed动态信息流，都有群……关键是都有内容和关系，傻傻分不清楚。

怎么区分？社交和社区中都有着内容和关系，关键在于“以谁为核心”。

所谓社交，其核心是“人们关系的建立、维护和深化”。比如微信，主要是关系的维护和深化；而陌陌探探则围绕着发现和建立。

所谓社区，其核心是“围绕着核心关系和内容的群体参与”。社区是有着明确中心的，要么是大v和kol，要么是置顶内容，要么是热议话题，它把人们放在一个”中心化的广场“上。广场中心生产内容，其他人负责消费内容，围绕内容进行各种参与（围观也是参与）。

为什么社交领域机会没那么多？因为一个人日常维护的关系量是有限的，按照邓巴数最核心也就是150人左右。怕麻烦的中国人，会把较为重要稳定的关系放到一个地方去”批量处理“，这就是微信了。否则，如果一种关系一个平台，人们就会疲于奔命、无法兼顾地累死。

但是社区领域的机会稍微多一些，是因为人们想要体验的角色是相对多元的。你可能是职场白领、辣妈、文学爱好者、资深影迷、三观问题爱好者……那么想要体验不同的角色时，去对应的内容社区，远比在朋友圈的信息大海中筛查对应内容要高效得多。

维护社交关系是需要投入时间心血的，不然很快就淡化成路人。但内容社区没有这个压力，你要沉浸到一个新的状态和角色里，只需要点开内容社区，有的时候只看不说就好了。

你不可能把所有感兴趣领域、有那么一些儿志同道合的朋友都加成微信好友（社交），但是你可以在不同主题的内容社区和他们沟通。

当然，由于潮流的周期性和人群的分化有限，内容社区可能很难做到微信那么“大和稳”，市场的天花板要低一些。但也绝不像社交那样一将功成万骨枯，它会出现多个领域、多个人群的知乎和快手，小红书、in、宝宝树、朋友印象、美篇都可能复制这种繁荣。

五、爆发：社区冷启动三板斧



如果套用投资大咖金沙江朱啸虎”市场大、可复制、可防御“的投资理论，内容社区的价值一样成立。

如前所述，“市场仍然有、红利依旧在”，是内容社区的第一个优势。



第二个优势，内容社区的冷启动相对容易，可以出现爆发性增长。

做过bbs的人都知道，一个坛子做起来，并不需要一开始就有很多人和主题，它只要让用户进来的时候第一眼看到”这里有一些质量上乘的大咖和内容、并且持续更新“，就可以了。几百个个内容生产者所能创造的活跃氛围，就可能吸引几十万的用户。

一个内容社区要制造“热闹的第一印象”、实现冷启动，其实并不难。这两年更积累了宝贵的战术经验。

1、病毒营销派

通过一个“病毒营销”，迅速引发自发传播的链式反应，从而迅速获得巨大流量。这里的代表是朋友印象，无论先前的“三个词形容我”，还是后来的“想要匿名对我说什么”，他们一次次通过对用户的社交心理把握将病毒传播玩得炉火纯青，获客成本低到忽略不计。

2、工具导流派

instagram从照相工具切入，成就了最大的图片社交（社区）平台。国内的in从女性图片逼格化工具切入，构建了一个高颜美女晒旅游、美妆、美食的乐园。快手一开始是一个gif图和视频工具，却做出了了不起的短视频社区。近期的美篇则是朋友圈长图文工具，因为独有的调性成了中老年摄影者的新宠。

工具派的意义在于：往往从基础高频刚需切入，很容易获得稳定的流量；用工具生产出的内容可以分享到微信微博，引发二次传播；工具本身可能吸引专门的内容生产者，从而有利于潜在kol的发现和培养。

3、活动运营派

持续的活动是内容社区的动力之源。代表如颜值社区平台in，视频群聊趴呗刚刚上线，又联合环球小姐大赛打造线上“造星工场”，结果引发了激烈“内战”。

in注册用户已经破亿，其中75.3%为95后，83%是女性用户，消费意愿和能力较为突出，这些资源如何盘活？平台分两步走——

第一步，邀请数千名环球小姐入驻，利用头部稀缺的明星资源，带动内容的PGC化升级；

第二步，环球小姐“入侵”引发鲶鱼效应，in内的各类达人组成“in girls”战队向环球小姐发起挑战，争夺上总决赛现场的机会。很快，整个社区在美女们的颜值对弈中火爆起来。

六、沉淀：“隐形护城河”，不同的国度



冷启动容易，可流量怎么留住？内容社区有一个隐形护城河，叫“社区氛围”。

试想，如果遇到突发事件，你想知道”最新最快“的消息，一定会去微博。但是你想知道”最深度“的探讨，一般会去知乎。

你拍了一张精美有调性的照片，会发到in，但如果你打算“很没品”地逗逼搞怪，十之八九会去快手。

你今天忽然在朋友圈看到朋友发了条《异性：契约》的评论，你还想看到其他人的评论，但是接下来往下刷，眼前都是养身、投资、明星……所以你一下子很扫兴，索性去豆瓣看好了。

你想发一篇对产品的观点，但是发在朋友圈的话，是不是太装逼了会被同事笑话呢？于是你去了知乎。

这就是“氛围”，一种说不清道不明的东西，就好像你去东京、去泰国、去坦桑尼亚……都会感到完全不同的氛围，总有一种能深深吸引你、流连忘返。

知乎的社区氛围是深度、撕逼和故事，朋友印象的氛围是内心、描述和三观，快手的社区氛围是逗逼、搞笑和平民化，in的社区氛围是年轻、颜值和品牌……氛围对于对应的用户，有着不可阻挡的魔力。

七、粘性：护城河的“配方”



社区氛围由以下的元素组成：

a、主要的弱关系链形态

内容社区上呈现的，是各式各样的“弱关系”：KOL和他的粉丝们、不同兴趣的小组圈子社群们、围绕某一热点话题形成的瞬时情谊们……

如果说，社区的核心是生产和消费内容的人，那么一个社区的氛围也基本由其主要的关系链形态决定。

知乎的人群主要来自一二线城市的高学历人群，这就决定了“长内容”在这里不会被排斥，反而可能被追捧；快手上主要来自三四线城市和农村，你要逗逼不要装逼，否则没人理你；小红书从海购达人和明星买手们做起，这就和淘宝天猫形成了差异。

什么样的关系链，什么样的社区。

b、用户的角色身份

假如每个人都是千人千面，那么不同社区往往可以释放用户的不同面。

快手上充斥着自虐吃灯泡，生吃病死猪，动感社会摇，搞笑黄段子，显然是抓住了用户的B面。

相对的，in上大量晒时尚搭配，原创手绘，旅途美景、特色美食、胶片摄影等偏文艺风生活剪影，明显对应着用户的精致A面。如果你身体里那个文艺爱美的少女心开始泛滥，自然会在这里发布照片。

如果，你灵魂寂寞想要寻找精神共鸣（而不是探探那样纯看脸），朋友印象就是一个走心的选择。

当你想要变身二次元中二人群时，B站等是最后的失乐园。

而当你忽然变成认真好学、求知上进的“那个你”时，知乎就是最好的去处。

什么样的角色，什么样的社区。

c、主流内容风格

有一个词，叫“调性”。

不同的社区，会逐步形成各自的主流风格：在这里更适宜发布这种风格的内容，在这里更容易找到这种风格的内容。

比如，知乎上业已形成的“知乎体”，快手上逗逼创意的视频风格，in上的高颜值品牌风，简书上的文艺鸡汤风。

试想，如果你在朋友圈、贴吧或者豆瓣，用“知乎体”发东西，会受欢迎吗？大多数人一定说，太长了太装逼了！同理，你把快手上的视频发到土豆、美拍试试呢？所以发布哪种风格的内容，关键要看社区氛围的适宜。

适宜生产和消费某种风格的内容，对相应调性的用户是不言而喻的吸引。

不同品性的内容凝聚不同品性的人心，又框定了内容风格演进的氛围。

d、管理机制

内容氛围水面之下的核心，是整个平台的管理机制，这就像一个企业的文化常常由背后的制度决定。

为什么快手能从微视、美拍、秒拍的重围中脱颖而出，本质上是因为强大的机制。后三者从一开始就沿用微博的中心化机制，太倚重明星美女，这就导致普通人完全找不到存在感，更别说三四线城市和农村“被忽略的人群”了。

而快手采用的去中心化和算法推荐机制，形成了一种“普通人也可以红”的机制。快手的可怕不在于有MC天佑这样的人，而在于可以产生N个MC天佑的机制。

同样，知乎的“算法推荐＋社交推荐＋编辑推荐”机制，可以有效确保后来者的参与性。即便你在知乎是一个“菜鸟”，也完全可能一个回答几万赞成为大神。与之相对，朋友印象上的“匿名问答”则具有去中心化的特征，你不需要成为大V，只要用心答题、认真阅读，左划右划，系统就会渐渐帮你找到“三观契合”的异性。

e、活动和主题

制度是隐性的，对于用户来说，他们看的的就是每天不断流动的新话题和新活动，这几乎是“社区生活”最核心的构成。我们在社区每天经历的，就是一次次“发动群众斗群众”和一次次“主题活动搭台唱戏”。

微博的追热点，豆瓣的评论和小组话题，知乎的深度解读和日常撕逼，in上的环球小姐入驻和秀品牌活动……可以说，选择了什么样的活动，也就选择了什么样的人和内容，也就客观上打造了社区的氛围。

关系、内容、机制、活动主题……社区氛围就这样形成了，它开始贩卖参与感和社群体验了。

有趣的是，尽管社区不等于社交，但社区平台的社交效能常常好于纯社交工具，为什么？

八、延伸：内容的附加值



那是因为内容社区的内容不只是内容，还有两种突出的价值：

1、社交价值

社交的有效，常常在于社交优势和动机的匹配和统一。社区中围绕不同话题的丰富讨论，可以将每个用户的优势、需求展现地淋漓尽致，进而有机组合。

在知乎上，一般用户“消费感兴趣的优质内容、发现牛逼的大神”，而对应的牛逼大神们，正好可以通过“长回答”来展现社交优势，建立自己的粉丝圈影响力，各取所需、有效匹配。

同样是问答社区，朋友印象上的问答不是为了“求知”，而是为了“匹配”，是为了找到和自己有共鸣点的异性，平台会通过算法将“契合点多的人”连接起来：你的交友需求是喜欢摇滚和电音、喜爱Lonely Planet推荐的旅游路线，朋友评价是大度慷慨不记仇，而对方统统满足，又正好喜欢你的关键词，“印象”就成了社交纽带。

中国人的社交，常常需要缓冲带，即破冰的场景和话题。如果一上来直接一对一，往往会变成没有话题的尬聊。所以大家需要“内容”作为缓冲区，先围绕内容互动一下，点赞评论沟通，逐步熟络起来。这是内容社区之于社交的另一种价值。

2、长效价值

与一般的资讯和社交产品不同，内容社区的内容往往具有“长效性”的特征。

知乎上的问答完全可以作为深度版的“百度知道”，一个问题展开后，不论是否下沉、只要有用户有相关问题，都可以通过搜索一探究竟。

朋友印象上的印象标签和对每个人的360度描述组成了一个人的“数据库”，用户可以像谷歌百度一样去检索一个人的一切，喜欢看什么电影听什么音乐吃什么菜，性格、三观、人生故事、朋友评价，这些内容一经发布，就成为一个人的“大众点评”，不会随着时间流逝而黯然失色。

in是消费品牌和口碑的参照手册。美女们围绕美食、美妆、旅游等的生活记录沉淀出有价值的消费场景内容，而这些内容如同“大众点评”一样可以成为用户消费的指南、品牌营销的利器。

社交性、工具性、长效性的结合，赋予了内容社区突出的价值。但这并不意味着他已经无懈可击。

最大的弱点，往往隐藏在最大的优点那里。





九、风险：社区沉淀的瓶颈



这个优点就是社区氛围。

尽管社区可以利用“氛围的力量”有效获得对应流量，从而“下不去”。但是社区氛围也常常阻隔了更多人的加入，使打造全民社区的努力变得困难重重，所谓“上不去”。

试想，如果擅长微博体的段子手进入知乎，一般肯定不受待见，你发几天就没劲了。换句话说，如果微博体段子手们大量涌入，那么知乎的死忠们又可能离开，因为氛围变了，“感觉不一样了”。

因为氛围，死不了，做不大，是很多社区的通病。

也有人说，什么社区呀，不就是一个BBS吗？既然过去的BBS已经纷纷衰落，你凭什么说内容社区很有希望？

其实，传统BBS的衰落，是因为五个主要的原因：

1、用户涌入，信息噪声增加

用户量一旦上去，必然“人多嘴杂”，结果很多用户不仅不能有效匹配，还会互相骚扰。用户涌入越多，管控难度越大，要在信息噪声的海洋中找到喜欢的东西就越难。



2、话语集中，参与感丧失

话语权很容易向少数KOL集中，他们成为麦霸，而多数人只能默默围观，缺乏参与感。

3、KOL抱团，后进者很难出头

这就好像在知乎上，大V点赞的权重远远超过普通人，而如果你不会“站队”得罪了人，还可能遭遇组队点踩投诉，这就让后来者渐渐不大愿意发东西。

4、蒸发冷却，劣币驱逐良币

另一种可能是，新来者的迅速涌入，渐渐拉低了社区的平均水平，导致顶部的大v渐渐不想说话、逐步离开，然后进一步加剧了社区的水化。

当认真生产内容的人努力了半天憋出一篇大稿，效果还不如故事、八卦、鸡汤和段子时，他们也就不想写了。



5、PGC依赖症

尽管从估值的角度，一个全民UGC的平台往往更有想象力。但是实践中，很多声称UGC的平台最终都免不了PGC化。当然，这里的PGC未必是平台主动雇佣的“写手”们，而更可能是各个平台上的做号者们，“薅流量的羊毛党”。

在中国，PGC几乎必然长远压制UGC，原因一是专业生产内容者更容易获得流量，更知道怎么抓住用户G点、流水线一般地生产爆款内容，这个优势“有感而发、即兴创作”的UGC们不具备；二是专业内容生产者持续生产的动力更足，往往已经建立了围绕内容流量的“赢利链条”，这比单纯凭兴趣情怀的UGC们会好很多。

即便在微信这样的平台，转发分享PGC内容越来越多，原创热情相对降低，也是一个可见的趋势。

从PGC运营开始切入，往往短期内就很容易完成社区的冷启动，但是长远看却常常可能扼杀了大众UGC参与的氛围和热情，不大可能形成生态。但是从UGC切入，免不了陷入信息噪声的苦海，最终往往逐步PGC化。

正因为这五个原因，传统社区们几乎完全无法抵御“盛极而衰”的宿命，当大量用户涌入、数据达到最高点时，各种潜伏已久的矛盾问题纷纷爆发，事实上下行曲线已经悄悄开始。



新一代内容社区可以逃脱这种宿命吗？

十、演变：过去与未来



回顾历史，社区一直在进化。

第一代社区，就是传统的论坛BBS，其特点就是“版主推荐”。版主置顶了，版主加精了，版主发起活动了……但是版主的能力永远是有限的，面对千奇百怪的需求也往往众口难调。于是一旦海量用户和信息涌入，他们就hold不住了。



第二代社区，是微博、instagram这样，其特点就是“社交推荐”。你关注不同的大V，看到的东西就会不一样。但是这样的社区很容易被“做号者”钻空子，最后变成僵尸粉和水军们的乐园。同时，话语权迅速向KOL集中，一样导致大多数用户毫无存在感和参与感。

那么现在正在崛起的新一代内容社区，则很有可能是“算法推荐和社交推荐的统一”（甚至更偏向于算法），从而作出今日头条版的内容社区。比如在快手上，平台根据你的爱好推荐相关的短视频，而你即便没有海量粉丝，也可能因为内容标签而推送给对应的用户群，从而获得很好的传播。

这样一来：

1、feed流里千人千面，每个人看到的信息都是他感兴趣的，减少了信息噪声；

2、KOL们看到的也是他感兴趣的，觉察水化、蒸发冷却的可能性降低；

3、话语权就不再只是向大V集中，新人只要内容质量过硬，一样有出头机会。

看起来，问题迎刃而解了，但是，算法推荐一样有它的局限：

1、任何算法都必须以一定的数据量为前提，否则毫无意义。也就是说，你必须已经取得较大规模的用户、积累了一段时间的用户使用，这个算法才准的起来，更何况很多内容很难CTR、贴标签。

2、算法推荐很容易带来茧房效应，当发现用户对一类信息感兴趣后，就拼命推送这类信息，而失去了更大范围的丰富可能，人的视线越来越狭窄单调。从实践中看，无论头条还是快手，这种做法最后都可能导致平台的low化，就是渐渐用户看到的都是最浅显通俗、简单粗暴的内容，因为这些是最容易在短期内“抓住人性”的。

从这个角度说，算法推荐怎么玩？算法推荐和社交推荐的权重怎么做？问题还很多，但并不妨碍内容社区的大时代扑面而来。

十一、趋势：独角兽的黄埔军校



回到开篇，为什么说“内容社区”很可能是未来呢？在这个未来中，会不会出现更多知乎、快手这样的独角兽呢？

有几点值得关注：

1、微信朋友圈可能即将开始“下行曲线”

有没有注意到，当微信开通了“朋友圈三天可见”功能后，很多人毫不犹豫地启用了这一功能呢？

事实上，这是微信Snapchat化的重要表现，如果说过去的朋友圈就像是Facebook的个人主页，是你自己的展览馆；那么加上这一功能的朋友圈开始变得像Snapchat的Story功能，越来越迎合“注重隐私、惧怕社交压力、喜欢删掉过去状态”的年轻人们。但为什么朋友圈会忽然触及隐私和社交压力呢？

因为今天的朋友圈已经不同以往，不再是最亲密的私人关系，每个人的微信中都涌入了父母、同事、领导、生意伙伴……等各种各样的关系，即便好友分组也处理不过来。

于是，他们越来越不愿意在朋友圈说话，分享别人的文章和晒出正面成功的自己，变成了最保险的选择。

虽然朋友圈是去中心化的，但伴随着用户平均好友的增加，信息噪声、蒸发冷却、参与降低……这些传统社区的问题都出现了。

对于大多数人来说，微信好友的增加是一个必然趋势，只是快慢早晚而已。我们可以推断在不远的未来，朋友圈的feed流吸引力将一步步下滑，人们开始有时间去关注其他的feed流。

2、社交媒体和内容平台参与感太弱

朋友圈之外，另两种主流的feed流就是“微博为代表的社交媒体”和“头条为代表的内容平台”。但是他们的问题是一致的，大多数人只能成为默默的围观者，很难找到参与感和存在感。

基于1和2，内容社区作为“调性更精准”、“参与感更强”的feed流，有明显的竞争力。这是从产品体验的角度，另外一个不可忽视的是社会趋势：

1、熟人社会的瓦解，陌生人社会的到来，这一点在一线城市已经非常明显，未来会向二线延伸。从一个更长的曲线来看，“弱关系”的作用会日益明显，而内容社区是弱关系发酵的主要场合之一。

2、人群逐步分裂，呈现圈层化的特征。伴随着阶层的分化和固化，我们越来越难以找到那个统一的主流，我们的世界将被更多的兴趣和亚文化圈子分隔，这给社区平台们带来了巨大的机会。二次元们在b站集结，三观共鸣爱好者在朋友印象，长内容粉丝们在知乎和简书，追求美丽精致生活的妹子们在in和小红书……中国人太多，搞定一类人，可能都是千万上亿的规模。

3、NGO体验的缺失，带来了巨大的势能。为什么大家会热衷于微博知乎的围观和撕逼，其实是内心深处对“广场体验”、“社群归属”的向往。在小政府、大社会的西方，NGO的发展充分满足了这一需求，各种聚会、运动甚至游行搞得有声有色、过节一般，就使人们对社群归属的需求得到了充分释放。而在中国，NGO的发展相对疲软，所以各种线上社区反而承接了这一职能，成为了民间组织动员力量的一部分。在一次次“发动群众斗群众”的热点事件中，大家都过得很充实。

4、在用户消费升级的过程中，内容社区正因为独特的“内容关系”二向性而成为重要的数据参考。比如知乎上“男生如何买领带”、“男生如何订做西装”等，都是笔者特别关注的问题。比如in上高颜达人的旅游、美食、美妆分享，都会变成年轻女生们的消费示范。直接的结果是这些内容社区的商业化会更容易，很容易成为大品牌“软性植入”的主战场。要知道，主流品牌商除了追求流量和KPI之外，对平台本身的品牌调性和受众群体特性更为看重，如果你的平台格调文雅且氛围清晰，受众群体又是95、00后一代，在商业化探索上会容易很多。

微信将越来越“正式化”甚至“职业化”，而对人们的“业余生活“来说，内容社区化是一个重要趋势。知乎拿下了一部分长内容爱好者，in以有调性内容笼络了一大部分95后美少女用户，朋友印象正在出征”年轻人的情感三观爱好“领域，宝宝树则进击母婴内容、简书正在收割文艺鸡汤爱好者……这些社区中，都可能出现新的巨兽。

如果你发现了某个未被占领、你又擅长的内容和人群区块，还等什么呢？

作者：辩手李慕阳

来源：虎嗅网