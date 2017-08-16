“垂直采”昨爆发最大规模讨债，亿元货款能否“破壁”？

垂直采“拖欠亿元货款”事件有了新进展，昨日供货商爆发最大规模讨债会，数百家供货商在垂直采公司楼下聚集。“今天一定要他们给个说法”“我们对垂直采的信任值已经降到冰点了”……

垂直采“亿元货款”纠纷究竟能否解决？

供货商集体讨债，与垂直采达成初步协议

垂直采拖欠供货商货款已经过亿，另还拖欠公司员工2-3个月工资，在业内闹得沸沸扬扬。雨果网了解到，早在8月1日之前，就已有一百多家供货商集中讨债，径直去公司、刑侦部门、区政府讨要说法了，但是并没有效果，只是安排垂直采的负责人确认欠款金额，安抚供货商。

就在昨日，供货商再次爆发最大规模讨债。数几百家供货商围在垂直采公司楼下，声势更为浩大，上午9时不到，就聚集了部分供货商。

（8月1日讨债现场图）

“昨天供货商们闹腾的时候，垂直采的财务总监表示9点10分碰头给方案，结果9点30分了还没出面，我们对垂直采的信任值已经降到冰点了。”一供货商表示，

据现场供货商反馈，昨日已经与垂直采方面初步达成协议，鞋包类目结款拖到了2018年1月22日，有些商家可能会排到明年年底；另外运动户外类目产品八月份结算六月份的货款。但有供货商称其5月份下旬的货款还未收到。

（讨债现场图）

垂直采仍在力挽狂澜？

垂直采“拖欠亿元货款”爆发之后，垂直采方面也进行调整及磋商。雨果网了解到，垂直采已经进行内部调整，并成立运营管理委员会，负责而各个频道运营的管理、监督，并接手问题事业部等工作。

另外，早于7月21日，垂直采创始人陈兆虎就已写下还款计划书，给供货商一剂安心丸。

一位垂直采员工也告诉雨果网，对于其手上被拖欠货款的供货商，他也将跟进到底。

据了解，垂直采最终是想要打造线上线下融合的模式，以门店、供应链、地推资源为优势，但由于平台为终端商发放的补贴过大，资金链出现缺失，导致垂直采平台和终端商蒙受巨大损失。一位供货商认为除了平台补贴过多，导致资金链的恶性循环之外，其中不乏存在陈兆虎自身的问题：跨步太大。

“目前垂直采的一切措施都是缓兵之计，其中，提出的分期付款也是按比例结款的，分期也只是那些去总部要账的供货商的福利而已，而且一些新进的类目并没有提及到可以分期付款。无论是分期还是意向结账，现在平台的造血功能已经基本缺失了，想全部结款，难！”一些供货商称。

虽然垂直采危机并未解除，但仍有部分供货商提出愿意与垂直采同舟共济，一同走出难关。

一位业内人士认为要解决垂直采目前的困境只有两条路，一为政府出面调解，二是拉到风投。此次的垂直采事件同时也是给其它企业敲响一个警钟，需要时刻保持警惕，注重稳健发展。

欲知后事如何，持续关注！

（文/雨果网 涂佳慧）





