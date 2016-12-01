CNNIC：2017年第40次中国互联网络发展状况统计报告-公共服务类应用发展（九）

5.1 在线教育

截至2017年6月，中国在线教育用户规模达1.44亿，较2016年底增加662万人，半年增长率为4.8%；在线教育用户使用率为19.2%，较2016年底增加0.4个百分点。其中，手机在线教育用户规模为1.20亿，与2016年底相比增长2192万人，增长率为22.4%；手机在线教育用户使用率为16.6%，相比2016年底增长2.5个百分点。

图34 2016.12-2017.6在线教育/手机在线教育用户规模及使用率

少儿英语在线教育市场迅速发展。2016年以来，以VIPKID、哒哒英语、51Talk青少英语等为代表的线上品牌英语培训机构迅速占领市场，新东方、学而思等传统线下机构也都纷纷布局，在线少儿英语培训市场呈激烈竞争态势。其中，一二线城市因为经济水平较高、父母教育观念较先进、互联网科技较发达等原因成为在线少儿英语教育的主导消费区域，未来三四线城市发展空间较大。

人工智能技术驱动在线教育产业升级。2017年人工智能教育产品陆续问世，从沪江网的“Uni智能学习系统”到学霸君的“高考机器人”，再到英语流利说的“AI英语老师”，人工智能技术开始进入和影响在线教育。目前，人工智能技术在教育领域的落地场景主要包括语言类口语考试和智能阅卷、自适应学习、虚拟学习助手和专家系统，基本覆盖“教、学、考、评、管”全产业链条。部分在线教育平台通过引入人工智能技术提升服务效果，采用技术引流与直播课程形式相结合吸引用户付费，另一部分技术导向型企业则利用技术输出的形式与体制内学校合作，将人工智能运用于口语测评、智能评卷等场景，商业前景向好。

5.2 网约车

截至2017年6月，我国网约出租车用户规模达到2.78亿，较2016年底增加5329万，增长率为23.7%。网约专车或快车用户规模达到2.17亿，增长率为29.4%，用户使用比例由23%提升至28.9%。

图35 2016.12-2017.6网约出租车/网约专车或快车用户规模及使用率

网约车市场经历资本驱动的急速扩张阶段，回归以全局为重的规范化发展道路。

网约车新政给市场退烧，行业发展方向已定，各地实施细则兼顾城市发展调整准入门槛。2016年11月施行的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》立足城市生态化发展全局，适度调控网约车运营服务标准，化解了网约车急速发展带来的不公平竞争，促进行业进一步规范、协调、有序发展。随后，全国共有北京、天津、上海、重庆、杭州等42个城市根据自身发展，出台了政策宽松不一的网约车管理实施细则。其中，一线城市本地户籍、本地牌照的要求，有助于“城市病”的防控治理；中小城市不对户籍做限制，并且放宽对车辆本身的性能要求，在一定程度促进了就业的多元化。

网约车企业应对监管政策，分道寻求新的发展空间。网约车新政实施半年以来，企业积极探索，拓展盈利方式。首汽集团从巡游出租车运营模式，积极向网约车运营服务转型、扩张，同时搭建开放加盟平台。神州优车围绕汽车服务，构建租车、专车、汽车金融、汽车电商四大运营体系支撑未来发展。滴滴调整平台价格策略，部署多元化业务格局，拓展拼车、租车服务，以及海外市场营运业务。不仅如此，面对网约车的激烈竞争，传统巡游出租车网络化转型升级已是大势所趋，滴滴以互联网软件服务平台身份介入，在以网络技术驱动效能提升方面仍有很大的发展空间。

5.3 共享单车

共享单车服务自2016年下半年起在资本的大力推动下实现了快速发展，小型共享单车创业公司不断涌现，行业头部品牌则在不足一年的时间里完成多轮融资。截至2017年6月，共享单车用户规模已达1.06亿，占网民总体的14.1%，其业务覆盖范围已经由一二线城市向三四线城市渗透，融资能力较强的共享单车品牌则开始涉足海外市场。

共享单车的蓬勃发展得益于三点主要因素：其一，移动上网设备的普及和移动网络环境改善为共享单车业务大范围铺开奠定了基础；其二，一二线城市公共交通网络虽然发展日趋完善，但仍不能覆盖到用户出行的“最后一公里”；其三，国内良好的融资环境成为共享单车业务快速发展的催化剂，推动共享单车可以在极短时间内完成大范围铺开。对于交通压力较大的一线城市而言，“公共交通+共享单车”的出行方式为市民出行提供了简单、经济、高效的解决方案，是互联网服务在线下惠及民生的具体表现。但在蓬勃发展的同时，共享单车带来的市政管理、押金监督和服务运营等问题也逐渐受到社会重视。

市场洗牌重组和引入技术创新将成为共享单车行业未来发展的主要方向。市场方面，共享单车行业的洗牌重组态势已经初步形成。共享单车创业公司虽然大量出现，但小型创业公司的技术水平和管理能力均相对较差，很难与具备先发优势的领先企业竞争，行业寡头化趋势在所难免。技术方面，技术创新能力将成为行业差异化竞争的核心。共享单车带来的市政管理、押金监管问题不容忽视，将物联网、卫星定位、互联网信用等新技术与共享单车进行融合创新将促进行业的长期健康发展。

相关专题：2017年第40次中国互联网络发展状况统计报告





