Quintly：2016顶级品牌Facebook营销状况调查

Quintly 调查了30个顶级品牌Facebook营销策略，调查发现：

2016年1月这30个品牌的Facebook粉丝数量3815万，到2016年6月这30个品牌的粉丝数量达到3850万，这意味着即使是顶级品牌在Facebook上也有增长空间。

3月和6月中旬这30个品牌的Facebook粉丝增长出现高峰，但这对粉丝整体增长并没有太大影响。

2016年上半年这30个品牌在Facebook上发布内容的频率下降明显，这显示了这些品牌正在改变Facebook营销策略。

在这30个品牌中迪斯尼每日发布内容数量最多，约每天4.5条。

粉丝与品牌互动方面，3月的互动最低，这显示互动水平和发布内容频率和数量无关。

顶级品牌在Facebook上发布视频比图片更频繁。

2016年4月这30个顶级品牌的用户在Facebook上发布的内容最多，但这并不意味着参与度就高，相反，它说明用户需要更多支持。

快速响应是指在两个小时内回复，自今年年初这种快速响应就在下降，这可能是由于4月用户问题数量突然增加的原因。

品牌致力于快速响应用户的问题，虽然问题量会影响响应速度，但是这只是暂时的。

结论

Facebook对品牌营销来说仍然是一个很有价值的平台。







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转载请注明: 爱运营 2017年06月06日 于 网站运营 发表