谷歌将允许网站向使用广告拦截器的用户收费

据网友爆料，谷歌将允许在线出版商向使用广告拦截器的用户收取小额费用，作为该公司提高广告质量并打击广告拦截器兴起的举措的一部分。

谷歌正在推出一个“资助选择”(Funding Choices)项目，加入该项目的出版商可以设定每网页浏览价格，要求使用广告拦截器的消费者付费——消费者或者放弃广告拦截器并收看广告。谷歌会通过新版“谷歌捐助者 (Google Contributor)”服务跟踪消费者浏览情况并收取相应的费用。

谷歌还推出了自家版本的广告拦截器，威胁将屏蔽在其网站上不符合“优质广告联盟”(Coalition for Better Ads)标准的广告，例如弹窗广告或带有声音或闪烁灯光的视频广告。

谷歌广告和商业高级副总裁斯里德哈·拉马斯瓦米(Sridhar Ramaswamy)表示，整个行业需要共同努力，以打击广告拦截器的兴起。

他说：“因为糟糕而令人沮丧的体验，消费者正在安装广告拦截器。这是消费者非常广泛、直截了当的选择，但损害了所有出版商的利益。”消费者在互联网浏览器内广泛安装广告拦截器，可能会冲击在线广告收入。

如果出版商不从其网站上删除不令人满意的广告，谷歌的Chrome浏览器将会强制实施“优质广告联盟”的标准，依据该标准是否启用广告拦截器。与传统广告拦截器立即删除广告不同，谷歌将在向出版商发出警告 30 天后采取行动。

最初，谷歌Chrome浏览器内置广告拦截器引发了出版商的恐惧。但与在许多人表示，他们正在接受这种做法，将它视为净化在线广告的一种方式。

谷歌可持续广告总监斯考特·斯宾塞(Scott Spencer)表示，该公司的广告拦截器从出版商那里获得了“非常积极的回应”。他指出：“这是一个相当大的进步。”







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转载请注明: 爱运营 2017年06月06日 于 网站运营 发表