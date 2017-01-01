KPCB：玛丽·米克尔“互联网女皇”-2017年互联网趋势报告中文版（附355页下载）

近日，被誉为“互联网女皇”的华尔街分析师玛丽·米克尔在美国举行的Code大会上发布了2017年互联网趋势报告。

互联网时代下，各行各业都焕发了新生，可以说不管是传统行业还是新兴行业，都开始与互联网+挂钩。例如移动支付、共享经济、体育产业、等等。对于未来互联网的趋势发展，国内大佬马云、李彦宏等都发表过自己的看法，那么来自于互联网女皇的这份报告可以让我们更清楚的对互联网未来发展趋势有一个数据的显示。

2017年互联网趋势报告也是互联网女皇第22次发布的报告，同时也是硅谷乃至全球科技领域最受期待的权威报告。本次报告中，互联网女皇分析了当下风口所在的各大领域，包括了在线广告、手游、电竞、共享经济、云、新媒体等等。

根据报告数据显示，截止2016年底，2016年全球互联网用户已经达到了34亿，参透率高达46%;2016年全球互动游戏增长迅速，其中中国已经成为了全球最大的游戏市场;而在移动支付领域，中国冠绝全球，已经初步形成了无现金社会的雏形。

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