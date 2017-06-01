KPCB：玛丽·米克尔“互联网女皇”-2017年互联网趋势报告英文版（附355页下载）

有“互联网女皇”之称的凯鹏华盈（KPCB）风投合伙人玛丽·米克尔（Mary Meeker）周三公布了年度《互联网趋势报告》（Internet Trends report），这份报告相当于科技行业的“国情咨文”。这是她第22次公布这一年度互联网报告。

这份备受市场期待的报告辑录了信息量最大的研究结果，其中包括哪些板块获得了融资、互联网采用率的进展情况、哪些用户界面正在引发共鸣以及未来的大事件将是什么等。

以下是这份报告的部分内容：

-智能手机销售量和互联网渗透率的增长速度都正在放缓；

-与其说是“转向移动设备”，还不如说是“移动设备增加”，原因是台式机的使用量并未大幅下降，而美国用户对移动设备的使用时长则已大幅增长了每人每天3小时；

-与广告费用相比，用户花在移动设备上的时间仍旧物超所值，预示着移动广告平台未来将会迎来“横财”；

–谷歌和Facebook控制着85%的在线广告增长；

-互联网广告支出将在6个月内炒超过电视广告支出；

-以Spotify为首的流媒体音乐服务超越了实体音乐的销售量，令录制音乐实现了16年以来的营收增长；

-电子竞技正在取得爆炸式增长，收看时长同比增长40%，而且有同等数量的千禧一代更喜欢电子竞技而非传统体育项目；

-“在美国估值最高的科技公司中，有60%是由第一代或第二代美国人创立的”；

-“我们认为，现在我们正处在计算能力结合人类潜力的时代里，这令人感到非常激动。”

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转载请注明: 爱运营 2017年06月01日 于 网站运营 发表